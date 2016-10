Andrei Năstase: „Maia Sandu va avea sprijin sporit de peste hotare şi va îmbunătăţi imaginea Republicii Moldova”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 19.10.2016 11:42

În calitate de preşedinte, Maia Sandu va reuşi să obţină un sprijin sporit din partea partenerilor de dezvoltare şi va îmbunătăţi imaginea Republicii Moldova pe plan extern. Numai un preşedinte credibil peste hotare va putea impulsiona demararea unei anchete internaţionale privind jaful secolului. Declaraţiile aparţin liderilor forţelor antioligarhice Andrei Năstase şi Maia Sandu şi au fost făcute în cadrul dezbaterilor electorale organizate la IPN.



„Maia Sandu va îmbunătăţi imaginea ţării pe plan internaţional. Va demara procesul de impulsionare a anchetei internaţionale în cazul miliardului furat. Am încredere că doamna Sandu va face faţă funcţiei de preşedinte şi sub aspectul reprezentativităţii pe plan extern. Am garanţia că va avea un sprijin sporit din partea instituţiilor internaţionale, europene, a partenerilor de dezvoltare şi atunci când va discuta cu FMI, o va face de parcă aşa face-o eu sau de parcă am face-o împreună”, a declarat Andrei Năstase



Candidatul unic al forţelor antioligarhice, Maia Sandu, a dat asigurări că va obţine sprijin extern pentru reformarea instituţiilor de drept, după exemplul României. Doar atunci va începe adevărata luptă împotriva corupţiei, iar autorii jafului de la bănci, precum şi cei care au admis frauda care a pus pe brânci Republica Moldova, vor ajunge la puşcărie.



„Un preşedinte credibil în exterior poate să obţină sprijin substanţial pentru ca să se avanseze în anchetarea furtului miliardului. Cel mai important e să fie găsiţi banii şi recuperaţi. În momentul în care vom reforma Procuratura, vom putea să-i punem la închisoare pe cei care au participat la furt şi au admis furtul. Acum este foarte important să ne mişcăm foarte repede, pentru că riscăm să fie şi mai greu să recuperăm aceşti bani. Preşedintele numeşte diplomaţii. Aici e un alt aspect care ne lipseşte. Trebuie să numim în funcţii-cheie persoane care să ne reprezinte cu demnitate şi care pot să promoveze imaginea ţării.



„În România, adevărata luptă împotriva corupţiei s-a făcut cu contribuţia substanţială a UE şi SUA. Putem să împrumutăm şi noi aceste bune practici. Prin aceste pârghii de politică externă, un preşedinte poate să facă foarte multe în câteva instituţii-cheie care pe parcurs vor elibera şi celelalte instituţii ale statului din captivitate”, a adăugat Maia Sandu.



Precizăm că Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr a decis să o sprijine pe Maia Sandu la alegerile prezidenţiale. Liderul PAS şi-a asumat punctele prioritare din programul prezidenţial al lui Andrei Năstase pentru primul an de activitate, construit în baza revendicărilor populare enunţate de cetăţeni la protestele organizate de Platforma DA.



Printre acestea se numără insistarea asupra anchetei internaţionale privind jaful bancar şi spălarea miliardelor de dolari, contribuirea la recuperarea banilor şi sancţionarea hoţilor, neadmiterea prin toate mijloacele legale ca oamenii să întoarcă miliardele furate, transformarea revendicărilor social-economice ale oamenilor în iniţiative legislative, precum şi declanşarea cât mai rapidă a alegerilor parlamentare anticipate.