Andrei Năstase: „Am pus mai presus interesul naţional, nu cel partinic sau personal”

Andrei Năstase, preşedintele Partidului Politic Platforma Demnitate şi Adevăr, susţine că decizia sa de a se retrage din cursa prezidenţială în favoarea Maiei Sandu, lidera Partidului Acţiune şi Solidaritate, a fost dictată de faptul că mai presus de orice a pus interesul naţional şi nu cel partinic sau personal. Andrei Năstase a făcut declaraţia la dezbaterea publică „Ce fel de preşedinte caută societatea? De care societate are nevoie preşedintele?”, organizată de Agenţia de presă IPN „Consider că cea mai bună soluţie pentru ţară este Maia Sandu şi trebuie aleasă, iar eu personal şi membrii Platformei vom putea face tot posibilul să ajungă în turul doi şi să luptăm împotriva celor care mimează puterea şi opoziţia. După aceea vom vedea cine este mai bun şi sunt sigur că în trei luni îi punem la puşcărie pe cei care au batjocorit ţara”, a declarat Andrei Năstase.Politicianul a menţionat că încă în primăvară PPPDA a venit cu ideea unui candidat comun. „Au rezistat acestui exerciţiu trei partide, restul au ales să meargă pe altă cale. Chiar dacă se numesc anti-oligarhice, au demonstrat că au interesul partinic pe primul loc. Am decis printr-o hotărâre unanimă să susţinem candidatura Maiei Sandu căci doar aşa putem diminua şansele acestui regim al lui Plahotniuc de a-l propulsa în turul doi pe Marian Lupu, prezent la guvernare de 13 ani şi care a profanat toate funcţiile în stat şi acum vrea să o profaneze şi pe cea de preşedinte”, a accentuat Andrei Năstase.Liderul PPPDA este sigur că Maia Sandu, în calitate de preşedinte, va îmbunătăţi imaginea Republicii Moldova pe plan extern, va impulsiona ancheta în cazul furtului miliardului. „Am garanţia că va avea sprijin sporit din partea partenerilor de dezvoltare, garanţia unei colaborări. Îndemn toţi cetăţenii să voteze pentru Maia Sandu, doar aşa avem o şansă să scoatem instituţia prezidenţială de sub influenţa politicului”, a încheiat politicianul.