Propagandă în cel mai mizerabil hal: Cum trunchiază Publika o frază şi întoarce pe dos o declaraţie de-a lui Victor Ciobanu despre Maia Sandu

Sursa: jurnal.md Foto: independent.md 18.10.2016 06:10

Campaniile electorale au fost dintotdeauna marcate de atacuri murdare, iar presa controlată - instrument principal de manipulare. Totuşi actuala campanie pare să exceleze la capitolul mijloace şi metode de propagandă, denigrare şi dezinformare. O dovedeşte recidiva Publika TV, unul dintre posturile de televiziune ale oligarhului Vladimir Plahotniuc, care a înregistrat numeroase antecedente de acest fel, mai ales în ultimul an.



Cel mai recent caz este la limita bunului simţ şi chiar a codului deontologic. O replică făcută de analistul politic Victor Ciobanu la Jurnal TV a fost smulsă din context şi tirajată de Publika într-un context total opus.



Este vorba despre o declaraţie făcută în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră”, în momentul în care invitaţii vorbeau despre faptul că acum, odată cu retragerea lui Andrei Năstase din cursa prezidenţială, holdingul lui Plahotniuc îşi va îndrepta toate tunurile spre Maia Sandu.



„Vă spun eu ce o să fie: acum Maia va fi calul de bătaie şi ea va fi atacată din două părţi. Deci tunurile lui Plahotniuc şi campania se va desfăşura împotriva legăturilor „frauduloase” şi „conspiraţionale” între Maia, Andrei, Ţopi ş.a.m.d. Vor trage cozi lungi, se va arăta poate în discuţii telefonice, „conspiraţionale” că există o legătură”, spunea istoricul şi politologul Octavian Ţîcu.



În acest moment, analistul politic Victor Ciobanu a adăugat ironic: „Şi că Maia a furat miliardul”. Din această replică, Publika a dedus: „Şi invitaţii permanenţi ai trustului Jurnal TV o critică pe Maia Sandu”.



Or, în timp ce invitaţii vorbeau că acum „tunurile lui Plahotniuc” vor încerca s-o facă vinovată pe Maia Sandu de toate păcatele, inclusiv de furtul miliardului, Publika TV scoate din context anume citatul „Maia a furat miliardul”, drept critică la adresa preşedintei PAS, când, de fapt, sensul era exact opus. Cu alte cuvinte, Publika TV a demonstrat ceea ce trebuia de demonstrat.



Contactat de Jurnal.md să comenteze felul în care i-a fost trunchiată declaraţia, Victor Ciobanu a spus că e de aşteptat ca în campanii să se întâmplă asemenea lucruri, doar că acest caz este ieşit din comun.



„Evident, este o manipulare crasă. De regulă, nu este o noutate ca în campanie să se recurgă la asemenea lucruri, altceva că acest caz este de-a dreptul ruşinos. Una e să mai scoţi din context, dar chiar să întorci cu totul invers sensul...”, a menţionat Victor Ciobanu.



Vedeţi mai jos fragmentul din ştirea difuzată de Publika şi fragmentul din emisiunea „Cabinetul din Umbră”, din care s-a tăiat replica analistului politic: