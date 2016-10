Maia Sandu: „Şeful corupţiei, la închisoare în câteva luni”

Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr şi Partidul Liberal Democrat din Moldova au anunţat oficial că vor susţine candidatul Partidului Acţiune şi Solidaritate, Maia Sandu, la Preşedinţie în alegerile din 30 octombrie.Decizia mult aşteptată de electoratul pro-european din Republica Moldova a fost formalizată în week-end, prin votul consiliilor politice ale formaţiunilor, iar anunţul a fost făcut de lidera PAS, Maia Sandu, la o întâlnire cu alegătorii din satul Mândreşti (raionul Teleneşti) – satul de baştină a liderului PPDA, Andrei Năstase care se va retrage din competiţia electorală în favoarea candidatului PAS. Maia Sandu a declarat că îşi propune să „răstoarne sistemul oligarhic”, să pornească „adevărata luptă împotriva corupţiei” şi şă-l pună la închisoare pe „şeful corupţiei” – controversatul oligarh Vlad Plahotniuc „în următoarele câteva luni”: „Vreau să vă fac o promisiune aici: vă promit că noi o să construim o altfel de clasă politică, una care să lupte corect şi civilizat. Andrei Năstase şi colegii din Platforma DA au demonstrat că sunt altfel de politicieni. Suntem tare supăraţi pe corupţi şi o să începem curăţarea acestui sistem, pentru că din cauza lor nu avem locuri de muncă. Cine o să investească într-o ţară despre care toată lumea ştie că aici se fură 12% din Produsul Intern Brut? După alegerile prezidenţiale, vin alegerile parlamentare. Trebuie să ne pregătim, să ne consolidăm. Cea mai mare provocare este că oamenii nu mai cred în această ţară. Oamenii nu mai cred că merită să-şi construiască o casă, să-şi întemeieze o familie aici. Vrem să transmitem un semnal pozitiv acum, nu peste două luni sau doi ani. Vom începe să construim o ţară şi o societate cu instituţii care funcţionează în interesul cetăţenilor. Asta este promisiunea mea!”, a menţionat Maia Sandu.La rândul său, liderul PPDA, Andrei Năstase, a explicat că a decis să se retragă din competiţia electorală în favoarea Maiei Sandu „pentru că doar aşa poate fi surclasat candidatul guvernării”, lăsând să se înţeleagă că, de facto, în această bătălie electorală, nu liderul PD, Marian Lupu, ar fi miza guvernării oligarhice, dar liderul PSRM – pro-rusul Igor Dodon. „În viaţă este bine să ştii şi să cedezi. Nu avem nici un contract cu Maia Sandu. Am convenit împreună ca în funcţia de procuror general să ajungă un om integru. Am căzut de acord şi asta este extraordinar”, a menţionat liderul PPDA, Andrei Năstase. De asemenea, PPDA i-a cerut candidatului comun Maia Sandu, în cazul în care va ajunge preşedinte, să facă toate demersurile necesare în vederea desfăşurării unei anchete internaţionale privind furtul miliardului de dolari din sistemul bancar naţional şi să declanşeze alegeri parlamentare anticipate.Deşi iniţial a participat la discuţiile (cu PPDA, PAS şi PLDM) privind înaintarea unui candidat pro-european (şi anti-sistem) comun la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie, liderul Partidului Popular European din Moldova (PPEM), Iurie Leancă, a preferat un acord de parteneriat cu guvernarea detestată. Acesta s-a înscris în cursa electorală şi a anunţat că nu se va retrage, chiar dacă sondajele arată că fragmentarea electoratului pro-european, la scrutinul prezidenţial, îl avantajează pe candidatul pro-rus şi poate avea consecinţe fatale pentru viitorul european al ţării. Inclusiv preşedintele Partidului Popular European, Joseph Daul, i-a cerut lui Iurie Leancă să se retragă din cursa prezidenţială şi să-şi anunţe sprijinul pentru candidatul unic al forţelor antioligarhice, Maia Sandu: „De fragmentarea segmentului de centru-dreapta beneficiază doar pro-ruşii şi oligarhii care nu au niciun interes în a avea o Moldovă prosperă şi democratică. Având în vedere înţelegerea privind candidatul comun la care au ajuns PPDA şi PAS, îl îndemn insistent pe Iurie Leancă să se retragă din cursă şi să sprijine acest candidat”, a declarat Joseph Daul.În replică, Iurie Leancă a menţionat că nu-i va urma sfatul. Mai mult, Leancă l-a apostrofat pe Joseph Daul spunând că liderul PPE a avut în trecut „alegeri nefericite, investind încredere în lideri din Moldova care au dovedit că nu au meritat acest lucru”. Potrivit lui Leancă, declaraţiile liderului PPE nu ar reprezenta punctul de vedere al întregii familii europene. „Deseori se prezumă că ceea ce spune preşedintele e punctul de vedere al întregii familii. Nu e chiar aşa. Aţi văzut că am fost la Berlin şi m-am întâlnit cu nimeni altcineva decât cu preşedintele Uniunii Creştin Democrate care e şi cancelarul Germanie şi care mi-a dorit doar succes. Mi-a zis foarte clar că mă susţine. Vocea Uniunii Creştin-Democrate în PPE vă daţi seama că este definitorie. O să am discuţii şi cu preşedintele Daul şi după alegeri, pentru că obiectivul nostru este să ajungem să fim membri ai familiei PPE”, a menţionat Iurie Leancă.Ex-premierul Ion Sturza, un critic dur al regimului oligarchic de la Chişinău, a reacţionat public la refuzul lui Leancă de a se retrage în favoarea Maiei Sandu: „E şi firesc să nu se retragă! Holdingul nu-i permite...”, a scris Sturza pe Facebook, lăsând să se înţeleagă că se referă la „holdingul” oligarhului care controlează în totalitate puterea. „Iurie, dragul nostru simplu prim-ministru, meriţi tot dispreţul. Mai ai puţin timp să te reabilitezi, tu şi 'colegii' tăi, 'simpli diplomaţi', a scris Sturza.Nu este prima dată când Iurie Leancă ignoră mesajele preşedintelui PPE Joseph Daul. În 2014, Partidul Liberal Democrat din Moldova, din care făcea parte şi Iurie Leancă, l-a susţinut în alegerile prezidenţiale din România pe Klaus Iohannis. Iurie Leancă, însă, a făcut campanie în Moldova pentru social-democratul Victor Ponta, susţinut şi de maşinăria propagandistică a PDM (partid care controlează puterea în Moldova), şi de oligarhul Vlad Plahotniuc. Atunci, Joseph Daul le-a transmis o scrisoare liderului PLDM Vlad Filat şi premierului de atunci Iurie Leancă în care se declara decepţionat în legătură cu participarea lui Leancă la lansarea campaniei electorale a lui Ponta.Potrivit ultimului sondaj realizat în Republica Moldova de către International Republican Institute (IRI), peste 70% din cetăţenii moldoveni detestă actuala majoritate parlamentară (controlată de PD) şi pledează pentru alegeri parlamentare anticipate. (...) În condiţiile în care Biroul Naţional de Statistică de la Chişinău atenţionează că Republica Moldova se află în pragul unui dezastru demografic din cauza reducerii cu 40% a numărului tinerilor (cu 447.485 persoane) în ultimii 18 ani, Comisia Electorală Centrală a anunţat recent că Moldova are cu peste 300 000 de alegători mai mulţi decât numărul total de cetăţeni. Cercetările demografice arată că fenomenul depopulării Moldovei se agravează într-un ritm şocant. Dintr-un studiu prezentat recent de Institutul Naţional de Cercetări Economice reiese că satele Moldovei sunt pe cale de dispariţie, iar cea mai gravă situaţie se atestă în raioanele de nord: Ocniţa, Briceni şi Donduşeni. (...) Conform ultimului raport făcut public de „Exper-Grup” de la Chişinău, economia Moldovei trece acum printr-una din cele mai grave crize de la declararea independenţei: „Este una dintre cele mai grave crize din istoria ţării. Gravitatea acesteia se datorează faptului că este una sistemică. Poate nu se observă prin dinamica Produsului Intern Brut, dar este reflectată prin mai multe disfuncţionalităţi la nivelul instituţiilor de stat. Efectele şocului bancar, şocului valutar din 2014-2015, vor fi resimţite în următorii 10 ani, cel puţin”, a apreciat directorul executiv al Expert-Grup, Adrian Lupuşor. (…) Un studiu realizat de Transparency International arată că, începând cu anul 2005, sectorul bancar din Republica Moldova a contribuit la transformarea ţării într-o spălătorie regională de bani de provenienţă dubioasă. Experţii organizaţiei au constatat că acest sector a fost folosit pentru stoarcerea resurselor financiare din rezervele valutare ale Băncii Naţionale a Moldovei în 2014 prin celebrul furt al miliardului de dolari, cu o convertire ulterioară a creditelor (acordate de BNM cu garanţia Guvernului băncilor jefuite) şi golurilor în datorie de stat. (…) Numărul consumatorilor de droguri în Republica Moldova este în creştere alarmantă.Potrivit estimărilor Centrului de Prevenire şi Informare în Domeniul Adicţiilor, în Moldova (cu o populaţie de 3,5 milioane de locuitori) ar fi peste 100 000 de consumatori de droguri, dintre care aproximativ 30.000 dependenţi. (…) Ministerul Sănătăţii de la Chişinău a anunţat recent că Republica Moldova se clasează pe locul II în lume la capitolul „cel mai înalt nivel de consum de alcool pe cap de locuitor”, acest viciu fiind factorul determinant de deces sau dizabilitate. Sub supraveghere medicală în instituţiile narcologice se află peste 47 mii de bolnavi de alcoolism cronic, 622 de bolnavi cu psihoze alcoolice şi 5.627 de persoane în evidenţă preventivă în legătură cu abuzul de alcool. (…) Cel mai des, moldovenii mor din cauza bolilor de inimă – 54% din numărul total de decese. Mai grav este că numărul îmbolnăvirilor de inimă creşte de la an la an. În 2014, au fost înregistrate 181,3 cazuri la 100 mii de locuitori, iar în 2015 - 189,8 cazuri. (…) Potrivit OMS, Republica Moldova ocupă locul 11 în lume după numărul de decese din cauza aerului poluat, raportat la suta de mii de locuitori (o rată de 74 de decese la suta de mii de locuitori).