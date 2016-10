Expert politic de la Bucureşti: Dodon şi Lupu, în aceeaşi măsură agreaţi de Kremlin; Orice candidat controlat de Plahotniuc care va garanta funcţionarea maşinii de spălat bani e candidatul Moscovei

Orice candidat controlat de oligarhul Vladimir Plahotniuc, care va garanta funcţionarea în viitor a maşinii de spălat bani numită Republica Moldovac e candidatul Moscovei, consideră expertul politic de la Bucureşti, Armand Goşu.„Dodon sau Lupu pot fi în aceeaşi măsură agreaţi la Kremlin. Nu pentru că sunt inventaţi politic de comunistul Voronin. Ci pentru că despre ambii se spune că sunt controlaţi de Plahotniuc. Şi, deci, nici unul dintre ei n-o să se pună cu ciocanul pe maşina de spălat bani numită Moldova. Ameninţarea pe care Moscova vrea s-o evite cu orice preţ este ca viitorul Preşedinte să fie unul reformator, unul care scoate instituţiile statului de sub controlul lui Plahotniuc, care democratizează autentic Moldova, care face reforma justiţiei, care consolidează lupta cu marea corupţie”, a declarat Armand Goşu în cadrul unui interviu pentru Tribuna „E vital pentru Rusia ca în fostul spaţiu sovietic să nu existe o poveste de succes europeană. Care s-ar putea constitui într-un model de urmat chiar pentru Rusia. Tocmai aceasta ar putea ameninţa dramatic regimul autoritar al lui Putin”, a adăugat comentatorul politic.Referindu-se la Iurie Leancă, expertul de la Bucureşti afirmă că Plahotniuc i-a promis acestuia fotoliul de ministru de Externe în viitorul Guvern.„De ce joacă Leancă cu Plahotniuc e uşor de explicat. După prezidenţiale, Leancă ar putea reintra în Guvern ca vicepremier şi ministru de Externe, iar actualul ministru va pleca la Washington, unde şi-a păstrat călduţ fotoliul de ambasador. Da, postul din Guvern poate fi livrat de Plahotniuc”, a mai spus Goşu.