Andrei Năstase: Plahotniuc nu o vrea pe Maia Sandu în funcţia de preşedinte al RM pentru că ştie care vor fi urmările

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 18.10.2016 07:14

Oligarhul Vladimir Plahotniuc nu o vrea pe Maia Sandu în funcţia de preşedinte al Republicii Moldova pentru că ştie care vor fi urmările unei victorii a candidatului unic al forţelor antioligarhice, afirmă preşedintele Platformei DA, Andrei Năstase. „Maia Sandu nu este singură. Alături de ea este Platforma Demnitate şi Adevăr. Vom face front comun pentru o preşedinţie serioasă, o preşedinţie pentru societate”, a declarat liderul mişcării protestatare în cadrul unei emisiuni la Unimedia.



Andrei Năstase a dat asigurări că în spatele deciziei sale de retragere din cursa prezidenţială nu există niciun aranjament între PPDA şi PAS privind împărţiri de funcţii, aşa cum s-a întâmplat în cazul Alianţei pentru Integrare Europeană.



„Cuvântul dat pentru mine este sfânt. Îmi respect cuvântul şi sunt sigur că şi Maia Sandu îl va respecta. Am insistat pe punctele prioritare din programul meu. Asta a fost tot ce am solicitat şi a fost preluat în totalitate. Nu există niciun fel de condiţionări. Programul meu conţinea revendicările populare: reforma reală în justiţie, legea lustraţiei, alegeri anticipate, etc. Toate astea au fost preluate şi se regăsesc în programul Maiei Sandu, nu promisiuni de funcţii, nu anumite favoruri care ar sta în spate şi nu s-ar vedea. Nu există vreun aranjament. Tot ce ne preocupă este scoaterea instituţiilor de stat de sub controlul oligarhic”, a spus Andrei Năstase.



Pentru o continuitate a eforturilor depuse de noul preşedinte privind eliberarea statului de regimul oligarhic este nevoie de schimbarea structurii de forţe din Parlament. În acest sens, alegerile anticipate legislative sunt cruciale, a adăugat Andrei Năstase.



„Dacă scăpăm preşedinţia din mâinile oligarhiei, putem impune prin voinţa preşedintelui şi cea populară un procuror general liber. Dacă nu o va modifica, preşedintele nu şi termină mandatul. Dacă în următorii doi ani, majoritatea parlamentară nu se schimbă, nici preşedintele nu va putea să producă schimbările pe care le aşteaptă oamenii. Iată de ce alegerile parlamentare anticipate este următorul nostru obiectiv”, a spus liderul PPDA.



Referindu-se la procurorul general, Andrei Năstase a adăugat că Maia Sandu nu va admite ca în această funcţie să acceadă oameni corupţi şi lipsiţi de integritate.



„Consiliul Superior al Procurorilor propune candidatul pentru funcţia de procuror general, dar preşedintele este cel care va decide dacă să pună vreun Zubco, Gurin, etc. Nu va trece niciun fel de procuror corupt sau lipsit de integritate. Guvernarea şi-a asumat anumite responsabilităţi. Acum preşedintele are prerogative cu privire la numirea judecătorilor. Maia Sandu va face ce îi prescrie legea şi o va face altfel decât a făcut Timofti”, a menţionat Andrei Năstase.