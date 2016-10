Andrei Năstase: „Pe 30 octombrie este ziua marelui nostru protest; Votaţi-o pe Maia Sandu de parcă m-aţi vota pe mine”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 18.10.2016 16:23

Liderul mişcării protestatare, Andrei Năstase, a lansat un apel către simpatizanţii Platformei Demnitate şi Adevăr, prin care îi îndeamnă să o voteze pe Maia Sandu la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie. Preşedintele PPDA afirmă că are încredere totală în liderul PAS şi este sigur că Maia Sandu va purcede neîntârziat la îndeplinirea revendicărilor populare privind scoaterea Republicii Moldova de sub controlul regimului Plahotniuc



„Pe 30 octombrie este ziua marelui nostru protest. Protest împotriva acestei guvernări, care ne-a batjocorit ţara, ne-a batjocorit fiecare cetăţean în parte, a făcut ca o mare parte din oamenii noştri să plece peste hotare, să rămână acasă 160 de mii de copii cu un singur părinte, iar 40 de mii trăiesc fără ambii părinţi. Avem o şansă istorică să ne opunem acestei guvernări. O putem face printr-un vot consolidat al celor care s-au deşteptat, care ştiu că ţara asta are viitor doar cu o nouă clasă politică. Din această clasă politică face parte şi Maia Sandu. Vă îndemn pe fiecare, simpatizanţii PPDA, susţinătorii mei, ca şi candidat pentru funcţia de preşedinte, să dăm dovadă de înţelepciune şi să o votăm pe Maia Sandu. Votaţi-o pe Maia Sandu de parcă aţi vota cu mine. Eu am încredere în doamna Sandu şi vă rog să aveţi încredere în decizia Platformei Demnitate şi Adevăr, în decizia mea de a participa la acest scrutin, susţinând-o pe Maia Sandu”, a declarat Andrei Năstase în cadrul dezbaterilor electorale organizate de agenţia IPN.



„Dacă am fi mers separat, am fi favorizat candidatul puterii şi pe cel al opoziţiei geopolitice. În momentul de faţă, toată societatea trebuie să se consolideze în jurul unui candidat antioligarhic, democratic, reformator, care a demonstrat prin fapte că poate face schimbarea în această ţară. Să pornim de la o instituţie. Noi toţi ne-am bătut pentru scoaterea din captivitate a Preşedinţiei. Nu pentru funcţie ne-am bătut, dar pentru scoaterea din captivitate a unei instituţii, iar prin ea, a celorlalte, a Procuraturii, a SIS, a CNI şi într-un final, scoaterea din sărăcie, din mocirlă, a ţării noastre”, a adăugat liderul PPDA.



La rândul său, Maia Sandu a îndemnat cetăţenii, care încă nu au luat o decizie privind opţiunea de vot la prezidenţiale, să se alăture frontului antioligarhic.



„Avem nevoie de un preşedinte integru, independent şi inteligent. Mie nimeni nu-mi dă bani, instrucţiuni. Singurii în faţa cărora port răspundere sunt cetăţenii. Îmi doresc să construim un stat care să lucreze în interesele dvs. Suntem într-o campanie dură. Corupţii nu vor să plece uşor, pentru că ei au ce să piardă. Ei îşi pierd şi libertatea, şi averile. De aceea, noi trebuie să ne unim. Îi îndemn pe cetăţenii care încă nu au decis: haideţi să facem front comun, haideţi să nu irosim voturile şi să dăm o lovitură puternică acestui regim corupt şi să construim în continuare ţara pe care ne-o dorim cu toţii”, a spus Maia Sandu.



Amintim că, Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr, în frunte cu Andrei Năstase, a anunţat, oficial, decizia de a o sprijini pe Maia Sandu la alegerile prezidenţiale. Conducerea formaţiunii i-a solicitat liderului PAS să-şi asume punctele prioritare din programul prezidenţial al lui Andrei Năstase pentru primul an de activitate, construit în baza revendicărilor populare enunţate de cetăţeni la protestele organizate de Platforma DA.