Andrei Năstase: Maia Sandu, singurul candidat anti-Plahotniuc; Ceilalţi sunt nişte iepuraşi lansaţi de oligarh pentru a împărţi ţara în două

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 18.10.2016 18:48

Singurul candidat aflat în opoziţie cu actualul regim este Maia Sandu, iar ceilalţi candidaţi sunt iepuraşii oligarhului Vladimir Plahotniuc, afirmă preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase.



„Am decis să mergem cu un candidat comun al forţelor antioligarhice, Maia Sandu. Am găsit în Maia Sandu un om la fel de corect şi la fel de integru. Am iniţiat negocierile cu privire la candidatul unic la forţelor antioligarhice împreună cu patru partide, dar ulterior Leancă a dat bir cu fugiţii. Într-o zi de vineri trebuia să ieşim patru partide să anunţăm, dar ulterior am aflat că Leancă comunica Plahotniuc deja de trei săptămâni. Maia Sandu este singurul candidat împotriva regimului, ceilalţi sunt nişte iepuraşi lansaţi de Plahotniuc care a făcut un târg cu aşa zisa opoziţie geopolitcă şi încearcă să împartă ţara în două ”, a declarat Andrei Năstase în cadrul dezbaterilor electorale de la Pro TV.



În context, liderul mişcării protestatare l-a acuzat pe liderul PL Mihai Ghimpu că profanează ideea Unirii cu România având un rating de nici un procent în sondaje.



„Nu vi se pare că profanaţi ideea Unirii având în rating 0,8%? Profanaţi cel mai sfânt ideal al câtorva generaţii, al fratelui dvs.”, i-a spus Andrei Năstase lui Ghimpu



Liderul PPDA şi-a îndemnat susţinătorii să o susţină pe Maia Sandu la alegerile prezidenţiale.



„Vă îndemn să votăm candidatul comun al forţelor antioligarhice. Este soluţia pentru această ţară. Ghimpu, Leancă, Lupu fac parte din guvernarea care a profanat ideea de stat de drept, de justiţie. Ne-au adus ţara la limita genocidului social. Maia Sandu vine cu cel mai frumos program adresat oamenilor, nu intereselor partidului. Aşa avem o şansă”, a conchis Andrei Năstase.