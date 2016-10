VIDEO

Un fost consilier al lui Plahotniuc vorbeşte despre scenariile de după alegerile prezidenţiale: Va urma o luptă între structurile oligarhului şi noul preşedinte

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 17.10.2016 10:32

Singura şansă pentru Republica Moldova este victoria unui candidat care nu este controlat de oligarhul Vladimir Plahotniuc, consideră Cozmin Guşă, fost consilier al prim-vicepreşedintelui PD.



„Moldova este într-o situaţie foarte dificilă. Pentru că nu se rezolvă problema cu alegerile prezidenţiale, pentru că acolo ţara nu este neapărat sustenabilă, pentru că influenţele ruşilor consolidate în ultimii zeci de ani sunt foarte mari şi pro-europenismul sau pro-românismul nu este atât de puternic încât să se impună, să se coaguleze. Dacă va câştiga cineva care nu va aparţine sferei de influenţă a lui Vladimir Plahotniuc, atunci va începe şi un altfel de luptă surdă, subterană între anumite structuri pe care Plahotniuc le are acolo şi noul preşedinte. Deci va fi foarte greu”, a declarat Cozmin Guşă la Realitatea TV.



Expertul a adăugat că situaţia din Republica Moldova este acum în vizorul partenerilor internaţionali.



„România nu are un amestec acolo şi nici nu prea are ce amestec să aibă acum, dar, în mod evident, atât Rusia, cât şi Statele Unite, cât şi Germania se uită cu foarte multă atenţie acolo şi probabil că sunt şi destul de implicaţi, într-un fel sau altul", a mai spus fostul consilier al lui Plahotniuc.