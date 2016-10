Armand Goşu: „Gestul lui Andrei Năstase, cel mai important lider al opoziţiei, mitraliat de presa lui Plahotniuc, mă face să cred că Republica Moldova are viitor”

„Dacă cel mai important lider al opoziţiei, mitraliat de câţiva ani de media controlată de Plahotniuc, şi care avea şanse să treacă în turul doi, s-a retras de bunăvoie din cursă, cred că avem toate motivele să credem că Republica Moldova are viitor.” Declaraţia îi aparţine analistului politic Armand Goşu.Potrivit comentatorului politic de la Bucureşti, contextul politic actual din Republica Moldova este unul complicat şi greu predictibil. „Cred că toamna 2016 va deveni o bornă importantă în istoria politică a Republicii Moldova. Acum va începe o perioadă de tranziţie, în cursul căreia generaţia veche de politicieni va fi împinsă jos de pe scenă. Nu pentru că e epuizată fizic, unii sunt într-o formă de invidiat, ci pentru că sunt epuizaţi intelectual, cultural. Nu mai produc de ani buni nimic nou în materie de proiecte politice, sunt o lămâie stoarsă, n-ai ce să faci cu ea, o arunci la gunoi”, a menţionat analistul politic, într-un interviu pentru Tribuna.md „Motive de optimism îmi trezeşte gestul lui Năstase, un gest de o maturitate şi responsabilitate remarcabile. Dacă cel mai important lider al opoziţiei, mitraliat de câţiva ani de media controlată de Plahotniuc şi care – mi-au confirmat sociologi serioşi – avea şanse să treacă în turul doi, s-a retras de bunăvoie din cursă cred că avem toate motivele să credem că ţara dvs., Republica Moldova, are viitor. Iar Năstase va avea un rol important de jucat în oricare dintre scenarii”, afirmă Armand Goşu.Totodată, cunoscutul analist politic de la Bucureşti susţine că miza retragerii lui Andrei Năstase din cursa prezidenţială este dublă.„Da, ar trebui să crească şansele candidatului opoziţiei anti-oligarhice şi democratice de a accede în turul doi, pe de o parte. Pe de altă parte, retragerea lui Năstase strică jocurile celor care sperau că vor destabiliza politic Moldova, folosindu-se de protestele împotriva fraudării alegerilor prezidenţiale. Terenul părea pregătit, se vorbea de câteva săptămâni bune de fraudarea lor. Parcă se pregătea un Maidan moldovenesc. Însă doar Năstase putea să adune lumea în piaţă, la proteste. A demonstrat acest lucru. El ştie să stârnească emoţie, lumea se încolonează în spatele lui. În aceste condiţii, era vital important ca pentru a evita aruncarea în haos a Moldovei, într-un context regional foarte complicat, cu o Transnistrie în alegeri prezidenţiale, cu o campanie parlamentară – e drept, leşinată – la Bucureşti, cu regiunea Odessa destul de fragilă, la graniţă, ca la Chişinău să nu se petreacă vreun Maidan, iar situaţia să rămână relativ stabilă”, a menţionat comentatorul politic.Or, prin retragerea lui Andrei Năstase din cursă au scăzut şansele unor tulburări politice de amploare, pe care nici el nu le-ar fi putut controla. „Acum, că el s-a retras, e puţin probabil să se producă o contestare violentă a rezultatului scrutinului, după turul unu sau turul doi. Era un scenariu de coşmar, aici, la graniţa UE şi NATO”, a mai punctat analistul.Întrebat dacă retragerea lui Andrei Năstase creşte şansele Maiei Sandu de a ajunge în turul doi, Armand Goşu a declarat: „Nu m-aş grăbi să trag ferm această concluzie. Teoretic, da. Practic, rămâne ca Maia Sandu să confirme. Mai are foarte puţin timp la dispoziţie, două săptămâni, până la turul unu, dacă nu se mobilizează serios, dacă nu schimbă registrul politic de campanie, va rata intrarea în turul doi. Retragerea lui Năstase nu o va propulsa automat pe Sandu în turul doi. Deocamdată ea n-a preluat temele manifestanţilor din 2015 sau le-a preluat cu jumătate de gură. Sper să găsească resurse interne pentru a stârni emoţie publică. Or, fără emoţie electoratul care teoretic ar putea vota cu ea, nu va ieşi din casă.”„Da, am încredere în Maia Sandu. Are potenţial, are ambiţie. Însă are nevoie de mai multe. Mi-e teamă că dacă Năstase nu se va implica foarte serios în susţinerea Maiei Sandu, dacă Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr nu se va mobiliza exemplar, şansele doamnei Sandu de a intra în turul doi, pe campania pe care o face ea acum, nu sunt aşa de mari. N-am mare încredere în mobilizarea PLDM şi nici în potenţialul PAS. Doar Năstase şi PPDA ar putea face diferenţa”, a conchis Armand Goşu.