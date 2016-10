Andrei Năstase: Plahotniuc vrea să mă întorc în cursa electorală pentru a împărţi electoratul antioligarhic; Încearcă să mă intimideze prin instituţiile de drept din Ucraina

Andrei Năstase afirmă că Vladimir Plahotniuc încearcă cu orice preţ să-l determine să revină în cursa pentru prezidenţiale pentru a fragmenta voturile electoratului antioligarhic.Liderul Platformei Demnitate şi Adevăr susţine că a primit un apel telefonic din partea unui reprezentant al instituţiilor de drept din Ucraina, care a încercat să-l intimideze.„Plahotniuc utilizează instituţiile ucrainene pentru a mă intimida. Am fost sunat de cineva de la Odesa, care a spus că e de la „Sledstvennîi komitet”. Mi-a spus că ar trebui să vin la ei să dau declaraţii. Am întrebat în calitate de ce. Mi-a spus că, pentru început, în calitate de martor. Plahotniuc utilizează instituţiile de drept din Ucraina, pentru că aici nu este credibil. Tot ce a creat acest individ este jos. Eu i-am întrebat pe cei din Ucraina: cunoaşteţi că sunt candidat? Am simţ de avocat, am văzut că este în temă, că mă intimidează. L-am întrebat cine i-a dat indicaţii. Am văzut o anumită ezitare”, a declarat Andrei Năstase în cadrul unei emisiuni la Unimedia „Plahotniuc mă forţează să reintru în cursa electorală. I-a fost dată o lovitură de graţie, el nu se aştepta la un asemenea gest. Consilierii săi îi spuneau că mă retrag, dar el nu credea, pentru că el este de esenţă criminală. El nu înţelege că pe lume poţi face şi bine. Plahotniuc a mizat pe împărţirea electoratului, dar l-am dezarmat. Uitaţi-vă ce face acum holdingul lui, i-am surprins”, a adăugat liderul Platformei Demnitate şi Adevăr.Amintim că Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr, în frunte cu Andrei Năstase, a anunţat, oficial, decizia de a o sprijini pe Maia Sandu la alegerile prezidenţiale.Conducerea formaţiunii i-a solicitat liderului PAS să-şi asume punctele prioritare din programul prezidenţial al lui Andrei Năstase pentru primul an de activitate, construit în baza revendicărilor populare enunţate de cetăţeni la protestele organizate de Platforma DA.