Experţi: Andrei Năstase a dat dovadă că este un politician matur şi gestul lui trebuie apreciat; Societatea trebuie să se coaguleze acum în jurul Maiei Sandu

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 16.10.2016 19:28

Gestul lui Andrei Năstase de a o susţine pe Maia Sandu la prezidenţiale este unul demn de apreciat pentru politica moldovenească. Aceasta este părerea mai multor analişti politici şi jurnalişti. Experţii mai spun că cetăţenii ar trebui să-şi unească forţele şi să o voteze pe Maia Sandu, întrucât scenariul alegerilor prezidenţiale din 30 octombrie se arată a fi sumbru.



„Eu apreciez tare mult gestul lui Andrei Năstase. Este un gest de politician matur, chiar dacă el are o experienţă foarte mică practic. Asta înseamnă foarte mult. Eu cred că societatea se va coagula în jurul Platformei DA şi deja în jurul Maiei Sandu, care trebuie să fie susţinută şi promovată aşa încât să câştige în acest scrutin electoral”, a declarat jurnalista Cornelia Cozonac, pentru Jurnal TV.



La rândul său, ex-ministrul Finanţelor Mihai Manole afirmă că decizia liderului PPDA este o decizie corectă deoarece este formată reieşind din situaţia reală. „Forţele trebuie unificate pentru că avem prea mulţi candidaţi, factor ce ar fi influenţat nu pozitiv în promovarea unor poziţii. Trebuie de depus toate eforturile pentru a obţine un rezultat cât mai bun”, susţine Mihai Manole.



Analistul politic Oazu Nantoi spune că decizia Platformei DA de a o susţine pe Maia Sandu este o decizie strategică în scenariul de rupere a statului din captivitate, iar decizia lui Andrei Năstase trebuie să fie apreciată.



„Trebuie să ne dăm bine seama că atât Maia Sandu va trebui să se sprijine de societate, dar şi societatea va trebui să urce la alt nivel de implicare în procesul politic decât am avut până acum. Să ne uităm că PL este un cadavru politic, dreapta este dezgolită, să ne uităm că mlaştina este centrul, care se numeşte Partidul Democrat, care numai democrat nu este. Sunt probleme foarte grave”, a mai adăugat Oazu Nantoi.



Sâmbătă Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr, în frunte cu Andrei Năstase, a anunţat oficial decizia de a o sprijini pe Maia Sandu la alegerile prezidenţiale. Conducerea formaţiunii i-a solicitat liderului PAS să-şi asume punctele prioritare din programul prezidenţial al lui Andrei Năstase pentru primul an de activitate, construit în baza revendicărilor populare enunţate de cetăţeni la protestele organizate de Platforma DA.