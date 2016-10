VIDEO

Un an de la încătuşarea fostului premier Vladimir Filat

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 15.10.2016 21:14

Se împlineşte un an de la încătuşarea fostului premier Vladimir Filat. La 15 octombrie 2015, Filat a fost lipsit de imunitate şi reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie, fiind bănuit de trafic de influenţă şi corupere pasivă în dosarul fraudelor de la Banca de Economii. Peste aproximativ nouă luni, fostul premier a fost condamnat la nouă ani de puşcărie. Vladimir Filat se declară nevinovat şi, deşi acum un an, promitea că va face dezvăluiri care vor arunca în aer tot sistemul politic, până acum acestea se lasă aşteptate.



15 octombrie 2015. În cadrul şedinţei de Parlament, care părea să fie una ordinară, fostul procuror general Corneliu Gurin a cerut de la tribuna principală ridicarea imunităţii parlamentare liderului PLDM de atunci Vladimir Filat.



Cu o majoritate de voturi, Vladimir Filat a rămas fără imunitate parlamentară. La aceeaşi şedinţă, el a ţinut un discurs în faţa deputaţilor şi a promis dezvăluiri incendiare, dar, deocamdată, acest lucru nu s-a întâmplat.



După două luni, procurorii au expediat cauza penală în judecată şi au venit cu detalii la acuzaţiile aduse fostului premier. Publicul larg află că denunţătorul lui Vladimir Filat este controversatul primar al oraşului Orhei, Ilan Şor, cercetat şi el în două dosare pentru delapidările de la Banca de Economii. Acesta le-a spus ofiţerilor de investigaţie că Filat a luat mită şase maşini şi aproape 800 de milioane de lei, bani cash sau transferaţi pe carduri bancare.



Au urmat zeci de şedinţe care s-au desfăşurat cu uşile închise. În cadrul procesului, au fost audiaţi mai mulţi funcţionari. Printre ei primarul oraşului Orhei, Ilan Şor, fostul prim-ministru Iurie Leancă, deputatul PLDM Chiril Lucinschi sau fostul preşedinte al Comisiei parlamentare Economie Buget şi Finanţe Veaceslav Ioniţă. Jurnaliştii nu au avut posibilitatea să afle ce au declarat aceştia, întrucât au fost ţinuţi la distanţă de către mascaţii de la Detaşamentul cu Destinaţie Specială Pantera. Apărătorii lui Filat au cerut de mai multe ori ca procesul să fie unul public şi s-au plâns de ilegalităţi.



În semn de protest faţă de abuzurile instanţei, dar şi faţă de condiţiile de detenţie, Vladimir Filat a ţinut de mai multe ori greva foamei. La sfârşitul lunii iunie a acestui an, după nouă luni de la reţinere, magistraţii Judecătoriei Buiucani l-au condamnat pe Vladimir Filat la nouă ani de detenţie.



Decizia de condamnare a fost atacată atât de avocaţi, cât şi de procurori. Apărătorii lui Vladimir Filat cer Curţii de Apel achitarea clientului lor, iar procurorii consideră că pedeapsa dictată de judecători este prea blândă şi solicită 19 ani de puşcărie. Următoarea şedinţă la Curtea de Apel va avea loc săptămâna viitoare. Fostul premier se declară nevinovat şi spune că este victima unei răfuieli puse la cale de oligarhul Vladimir Plahotniuc, acuzaţii ce nu au fost comentate.