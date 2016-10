Partidul Popular European salută decizia forţelor antioligarhice privind candidatul unic; „Andrei Năstase a demonstrat că interesul ţării e mai presus de ambiţiile personale”

Decizia lui Andrei Năstase de a se retrage din cursa prezidenţială în favoarea Maiei Sandu are ecouri peste hotare. Partidul Popular European, cel mai mare şi cel mai influent partid politic la nivel european pe segmentul de centrul-dreapta, a salutat decizia forţelor antioligarhice de a merge la scrutinul din 30 octombrie cu un candidat unic.



Preşedintele PPE Joseph Daul a ţinut să-şi exprime respectul pentru liderul PPDA care, potrivit lui, a demonstrat că interesele Republicii Moldova sunt mai presus de ambiţiile sale personale.



„PPE a fost de la început un susţinător fervent al unui candidat comun de centru-dreapta şi suntem încântaţi de decizia înţeleaptă a PLDM şi a Platformei Demnitate şi Adevăr de a o sprijini în mod oficial pe Maia Sandru în calitate de candidat comun al segmentului de centru-dreapta. Maia Sandu este un politician curajos, onest şi dedicat, care are în suflet cele mai bune interese ale Moldovei", a declarat preşedintele PPE, Joseph Daul.



„Aş dori să exprim cel mai profund respect liderului PPDA, Andrei Năstase, pentru decizia sa de a se retrage din cursp. Năstase a arătat că interesele ţării sunt deasupra ambiţiilor politice personale”, a adăugat Joseph Daul.



Grupul PPE este cel mai mare şi cel mai influent partid politic la nivel european pe segmentul de centrul-dreapta, care include în prezent 75 de partide membre din 40 de ţări, preşedinţii ai Comisiei Europene şi ai Consiliului European, şapte şefi de stat şi guverne UE şi 5 din afara UE, 14 membri ai Comisiei Europene şi cel mai mare grup din Parlamentul European.



Platforma Demnitate şi Adevăr a decis să o sprijine pe Maia Sandu la alegerile prezidenţiale şi i-a solicitat să-şi asume punctele prioritare din programul prezidenţial al lui Andrei Năstase pentru primul an de activitate, construit în baza revendicărilor populare, enunţate de cetăţeni la protestele desfăşurate pe parcursul timpului.



Retragerea lui Andrei Năstase din cursa prezidenţială în favoarea candidatului PAS semnifică, practic, o revoluţie în politica moldovenească, perindată de-a lungul independenţei ţării de interese înguste şi oportunişti, care au pus mereu în prim-plan propriile foloase, scopuri şi ambiţii.