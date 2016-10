OFICIAL: PPDA o susţine pe Maia Sandu la alegerile prezidenţiale şi îi solicită liderului PAS să-şi asume punctele prioritare din programul prezidenţial al lui Andrei Năstase

Platforma Demnitate şi Adevăr a decis să o sprijine pe Maia Sandu la alegerile prezidenţiale şi i-a solicitat să-şi asume punctele prioritare din programul prezidenţial al lui Andrei Năstase pentru primul an de activitate, construit în baza revendicărilor populare, enunţate de cetăţeni la protestele desfăşurate pe parcursul timpului.



„Pentru prima dată în istoria de 25 de ani a Republicii Moldova, o forţă politică sănătoasă, emanată din sânul unei mişcări populare fără precedent, a dat dovadă de maturitate şi grijă faţă de ţară. Partidul „Platforma Demnitate şi Adevăr” şi Andrei Năstase au făcut un gest de onoare şi de o mare responsabilitate politică, respectând angajamentul privind desemnarea candidatului unic la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova din partea partidelor antioligarhice”, se spune în declaraţia Consiliului Politic Naţional al PPDA.



„Această decizie reprezintă esenţa valorilor politice în baza cărora a fost constituit Partidul „Platforma Demnitate şi Adevăr” - interesul ţării şi al cetăţeanului - şi demonstrează că în Republica Moldova au apărut lideri politici curajoşi şi vizionari, care şi-au asumat un alt mod de a face politică. Valoarea deosebită a acestei decizii este dată şi de faptul că anume la iniţiativa liderului Partidului „Platforma Demnitate şi Adevăr”, prin colectarea celor 400 de mii de semnături, mişcarea protestatară a obţinut, pentru cetăţeni, dreptul constituţional de a alege preşedintele în mod direct, de către întregul popor”, se mai arată în declaraţie.



Printre punctele prioritare din programul prezidenţial al lui Andrei Năstase pe care Maia Sandu urmează să şi le asume se numără insistarea asupra anchetei internaţionale privind jaful bancar şi spălarea miliardelor de dolari, contribuirea la recuperarea banilor şi sancţionarea hoţilor, neadmiterea prin toate mijloacele legale ca oamenii să întoarcă miliardele furate, transformarea revendicărilor social-economice ale oamenilor în iniţiative legislative, precum şi declanşarea cât mai rapidă a alegerilor parlamentare anticipate.



Consiliul Politic Naţional al Partidului „Platforma Demnitate şi Adevăr” vine cu un apel către membrii şi simpatizanţii săi, către toţi cetăţenii Republicii Moldova, din ţară şi din diasporă, să se pătrundă de gravitatea situaţiei în care ne aflăm, de pericolul acaparării în totalitate a instituţiilor statului de către oligarhi şi, la alegerile prezidenţiale, să dăm dovadă de responsabilitate şi poziţie civică activă.



„La 30 octombrie, să ieşim la votare, împreună cu familia, prietenii, vecinii şi să alegem candidatul unic al forţelor anti-oligarhice, care va stopa instaurarea dictaturii plahotniuciste, va pune bazele schimbării clasei politice şi readucerii ţării pe făgaşul normalităţii”, conchide PPDA.



Conştientizând faptul că unica posibilitate de anihilare a campaniei de fraudare masivă a alegerilor şi de segmentare a votului pentru candidaţii opoziţiei anti-oligarhice este conjugarea eforturilor şi desemnarea doar a unui candidat;



Ţinând cont de interesul ţării şi al cetăţenilor Republicii Moldova, urmărind neadmiterea accederii în turul doi de scrutin a reprezentantului puterii oligarhice, dar şi obţinerea victoriei asupra candidatului opoziţiei geopolitice;



Consiliul Politic Naţional al PPDA ia act de decizia Biroului Politic Permanent, din 11 octombrie 2016, referitor la oferta politică făcută partenerilor de dialog şi de răspunsul acestora privind participarea în alegeri cu propriul candidat. În consecinţă, CPN decide ca PPDA să sprijine în campania electorală candidatul PAS, Maia Sandu.



În acelaşi timp, CPN solicită candidatului desemnat să îşi asume punctele prioritare din programul prezidenţial al lui Andrei Năstase pentru primul an de activitate, construit în baza revendicărilor populare, enunţate de cetăţeni la protestele desfăşurate pe parcursul timpului:

Soluţionarea problemei furtului miliardelor prin:

- insistarea asupra anchetei internaţionale privind jaful bancar şi spălarea miliardelor de dolari;

- contribuirea la recuperarea banilor şi sancţionarea hoţilor;

- neadmiterea prin toate mijloacele legale ca oamenii să întoarcă miliardele furate.

Transformarea revendicărilor social-economice ale oamenilor în iniţiative legislative, prioritare fiind:

- majorarea pensiilor cel puţin până la minimul de consum;

- stimularea iniţiativei private, a investiţiilor străine şi locale, care vor genera noi locuri de muncă, bine plătite, şi vor motiva tinerii să rămână acasă;

- descentralizarea, modernizarea oraşelor, reabilitarea satelor, dezvoltarea agriculturii, educaţiei şi medicinei,

- demonopolizarea, deoffshorizarea presei şi implementarea imediată a acordului privind digitalizarea audiovizualului.

Înaintarea unor iniţiative legislative privind reformarea justiţiei şi combaterea corupţiei mari şi mici, prioritare fiind:

- desemnarea unui procuror independent;

- transformarea CNA în DNA şi scoaterea instituţiilor anticorupţie de sub influenţă politică;

- lustraţia extinsă până în prezent, confiscarea extinsă a bunurilor demnitarilor de stat, procurorilor şi judecătorilor, precum şi a rudelor acestora, care nu pot demonstra sursele de venit pentru achiziţionarea acestor bunuri.

Declanşarea cât mai rapidă a alegerilor parlamentare anticipate.

Promovarea unei politici interne şi externe de restabilire a încrederii cetăţenilor RM şi a partenerilor externi în clasa politică şi în statul R. Moldova.



Totodată, Consiliul Politic Naţional îşi exprimă agrementul pentru iniţiativele preşedintelui Andrei Năstase cu privire la cele 3 proiecte politice naţionale de perspectivă imediată:



- Declanşarea referendumului privind recuperarea miliardelor şi neadmiterea întoarcerii lor de către cetăţeni,

- Ajustarea pensiilor şi indemnizaţiilor la mărimea nivelului minim de existenţă,

- Constituirea fondului cu privire la susţinerea presei independente şi a libertăţii de exprimare.



Consiliul Politic Naţional al Partidului „Platforma Demnitate şi Adevăr” vine cu un apel către membrii şi simpatizanţii săi, către toţi cetăţenii Republicii Moldova, din ţară şi din diasporă, să se pătrundă de gravitatea situaţiei în care ne aflăm, de pericolul acaparării în totalitate a instituţiilor statului de către oligarhi şi, la alegerile prezidenţiale, să dăm dovadă de responsabilitate şi poziţie civică activă.



La 30 octombrie, să ieşim la votare, împreună cu familia, prietenii, vecinii şi să alegem candidatul unic al forţelor anti-oligarhice, care va stopa instaurarea dictaturii plahotniuciste, va pune bazele schimbării clasei politice şi readucerii ţării pe făgaşul normalităţii.



În acelaşi timp, chemăm partenerii de dezvoltare, instituţiile internaţionale să monitorizeze îndeaproape procesul electoral, pentru a preveni şi sancţiona abaterile şi falsificările puse la cale de actuala guvernare antipopulară.



Chişinău, 14 octombrie 2016