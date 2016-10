Constantin Cheianu: SUA are un dosar al lui Plahotniuc care se îngroaşă de la o zi la alta; Nu putem schimba prea multe lucruri fără americani şi europeni

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 15.10.2016 08:14

Republica Moldova nu are şanse fără implicarea SUA şi UE, afirmă Constantin Cheianu. Jurnalistul susţine că în aceste condiţii este salutabilă decizia lui Andrei Năstase de a se retrage în favoarea Maiei Sandu, dacă aceasta este susţinută de partenerii externi.



„Nu ştim cum a ajuns Andrei Năstase la decizia la care a ajuns şi cine l-a influenţat. Dar nu putem da la o parte factorul americano-european, care, înţeleg, o vrea pe Maia Sandu candidat unic de centru-dreapta. Dacă Andrei a ţinut cont de acest factor, nu văd nimic rău în asta. De ce? Pentru că nu este cazul să ne certăm cu prietenii noştri. America l-a primit pe Andrei Năstase acolo şi tot America are un dosar al lui Plahotniuc care se îngroaşă de la o zi la alta. Noi deja am înţeles că singuri aici, fără americani şi europeni, nu putem schimba prea multe lucruri”, a comentat Constantin Cheianu.



Jurnalistul consideră că Plahotniuc este doar folosit de americani în disputa cu Rusia.



„Lui Dodon i-ar plăcea să zică "Fără Putin nu putem schimba multe..." Deci, America l-a primit pe Andrei şi America l-a primit cu două săptămâni în urmă pe Candu. Pe care Candu l-a mângâiat pe pleş. În fine, ce este Plahotniuc pentru americani? Un prezervativ împotriva ruşilor. Cunoaştem bine din istorie biografia prezervativelor politice folosite de americani: toate fără excepţie au ajuns fie la gunoi, fie într-o puşcărie americană, fie au dispărut fără urmă”, a mai spus Constantin Cheianu.