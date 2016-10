„Plahotniuc şi PD au făcut tot posibilul ca Năstase să nu fie candidat la prezidenţiale”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 14.10.2016 09:23

Oligarhul Vladimir Plahotniuc nu a vrut în ruptul capului ca liderul mişcării protestatare, Andrei Năstase, să candideze la alegerile prezidenţiale, iar Partidul Democrat a făcut tot posibilul ca voia stăpânului să devină lege.



„Nu a fost pur şi simplu o campanie de denigrare, a fost un adevărat linşaj, o crimă. Eu mult timp am lăsat-o la voia Celui de sus, dar, probabil că ar trebui să procedez altfel. S-a recurs la lucruri foarte urâte. Să spunem lucrurilor pe nume, cineva a fost menajat, cineva nu. Altceva e că mă tem ca acum să nu se întoarcă mitraliera în altă parte. Cert e că Plahotniuc nu m-a vrut la prezidenţiale. S-a întâmplat ce s-a întâmplat”, a declarat Andrei Năstase în „Cabinetul din Umbră”, de la Jurnal TV.



În cadrul emisiunii, jurnalistul Ion Terguţă a întrebat dacă nu cumva desemnarea Maiei Sandu în calitate de candidat unic este exact ce a urmărit PD şi că anume pe un asemenea scenariu şi-a construit PD strategia.



„Ei cam asta promovau. Toate ieşirile lor au pus cumva în pericol frageda noastră construcţie. Am impresia că PD a făcut tot posibilul ca Năstase să nu fie candidat. Dar fie că merge Maia Sandu, fie că eu, Plahotniuc are aceeaşi strategie, ca Lupu să iasă în turul doi şi să ne sperie iar cu tancurile ruseşti”, a răspuns Andrei Năstase.



Liderul PPDA a menţionat că printre eforturile oligarhului de a-l împiedica să fie candidatul unic se numără şi milionul de pliante denigratoare, care au fost împrăştiate prin ţară, anume în momentul în care se realizau sondajele care să decidă candidatul unic cu cele mai mari şanse.



„Am muncit vara asta foarte mult şi i-am spus din start doamnei Sandu, încă la începutul verii, că voi face tot posibilul ca şi în sondaje, care chiar dacă mai sunt manipulate, influenţate, să fiu în faţă. Ştiţi ce s-a produs în perioada când s-au făcut aceste sondaje? Plahotniuc a cheltuit ceva din miliardele furate şi a făcut acele pliante porcoase la adresa mea şi le ducea exact în teritoriile, unde erau colectorii de informaţii. Eu le mulţumesc oamenilor că au trecut peste frică şi nu s-au lăsat totuşi manipulaţi, iar în sondaje, la egalitate cu doamna Sandu, în marja de eroare şi cu alte persoane şi nu am căzut faţă de alţi concurenţi”, a declarat Năstase.



Cât despre misterul creşterii miraculoase a lui Marian Lupu în sondaje – de la 2% la 12%, Andrei Năstase spune că nu-l mai uimeşte nimic după alegerile din 2014, când partidul lui Plahotniuc a luat 16%. „Când 80% din televiziuni care se ocupă de dimineaţă până seara cu spălarea de creiere, când ai factorul şi resursele administrative, când controlezi întreprinderile de stat şi atâţia primari… Iată de ce era nevoie ca tabăra antioligarhică să treacă peste mofturi şi să facă front comun”, a punctat Andrei Năstase.