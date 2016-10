Expert de la Bucureşti: Este important ca PPDA şi PAS să se mobilizeze pentru a o promova pe Maia Sandu; Depinde mult de implicarea lui Andrei Năstase, care are mult mai multă priză la oameni

Dacă Preşedinţia nu va ajunge în mâinile lui Plahotniuc, acesta va fi un început pentru eliberarea ţării din strânsoarea oligarhiei. În aceste condiţii, este foarte important ca forţele antioligarhice, PPDA şi PAS, să se mobilizeze şi să lucreze cot la cot pentru a o promova pe Maia Sandu. Este opinia lui Armand Goşu, istoric de la Bucureşti şi specialist în problemele spaţiului post-sovietic.Expertul român afirmă că promovarea Maiei Sandu depinde mult de implicarea lui Andrei Năstase, care este mult mai vizibil în rândul cetăţenilor.„Lumea ştie cine e Andrei Năstase. Nu am avut acelaşi sentiment, că este cunoscută foarte bine măcar ca nume, ca figură politică şi Maia Sandu. Deci, înţeleg, discutând cu diverşi sociologi acolo, că Năstase era pe un trend ascendent. Dacă ar fi intrat în turul doi, încă o lună, poate că şansele lui ar fi fost mai mari. Dar devine acum total nerelevantă această discuţie. Doamna Maia Sandu sper din inimă că va fi sprijinită loial, activ de către cele două partide, PLDM şi PPDA. Sper ca domnul Năstase să rămână în Chişinău, să participe, să se implice în campanie electorală. El are mult mai multă priză la oameni. În jurul lui, am văzut poze, film, în sate se adună imediat lumea, e o figură mult mai cunoscută. Şi poate cu o mobilizare exemplară şi a Chişinăului, şi a provinciei, doamna Maia Sandu să izbutească să ajungă în turul doi. Repet: are un culoar extraordinar de favorabil. Nu trebuie să rateze această şansă pentru Moldova”, a declarat Armand Goşu într-un interviu pentru Europa Liberă „Depinde destul de mult de atitudinea lui Năstase, a reţelei PPDA – să nu uităm, totuşi, Năstase are un partid mult mai bine implantat în teritoriu – de a se mobiliza şi de a face campanie pentru Maia Sandu. Acum problema este şi PAS-ul doamnei Maia Sandu să vrea să facă campanie alături de partidul lui Năstase. Adică suntem aici într-o situaţie destul de ambiguă. Dar dacă cei doi nu se vor mobiliza, dacă cei doi nu vor împinge în plan secund toate aceste tensiuni din ultima perioadă, dacă nu vor învăţa să colaboreze, şansele mari, foarte mari pe care le are Maia Sandu în acest moment, cel puţin teoretic, dacă adunăm 13% plus 13%, e 26%, aceasta înseamnă că ar sufla în ceafa lui Dodon pentru turul doi”, a adăugat Armand Goşu.În cazul în care Marian Lupu şi Igor Dodon, ambii candidaţi ai lui Plahotniuc, acced în turul doi, prezenţa la vot a cetăţenilor va fi foarte scăzută, a adăugat expertul.„Cu Marian Lupu în turul doi, deja se pare că nu mai are intrigă turul al doilea pentru că şi Marian Lupu, şi Dodon sunt acelaşi profil, ambii foşti comunişti, ambii crescuţi politic sub pulpana domnului Voronin. E greu de crezut că ei vor reuşi să transmită vreo emoţie electoratului care va ieşi la vot pro-Vest, pro-Est, pro-Plahotniuc, anti-Plahotniuc. Şi mai există această percepţie că şi Lupu, şi Dodon sunt candidaţii lui Plahotniuc. Deci, mă aştept la o prezenţă la vot destul de scăzută”, a mai spus Armand Goşu.