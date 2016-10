Accesul la informaţie, tot mai dificil în Republica Moldova; „Se secretizează excesiv şi abuziv chestii care, de fapt, fac parte din interesul public”

Deşi R.Moldova şi-a asumat în faţa Consiliului Europei că va îmbunătăţi accesul cetăţenilor la informaţii, după şase ani, intrarea în vigoare a Convenţiei, care a avut loc acum o lună, a surprins autorităţile de la Chişinău cu tema de acasă nefăcută. Ba mai mult, susţin experţii media, situaţia s-a înrăutăţit în ultima perioadă.Secret de stat, comercial sau date cu caracter personal - de cele mai multe ori anume sub aceste pretexte sunt refuzate cererile de solicitare a informaţiilor. De 16 ani în R.Moldova funcţionează o lege care permite cetăţenilor să solicite şi să obţină date de interes public.O lege bună, însă compromisă de atitudinea neadecvată a autorităţilor şi a funcţionarilor, constată directorul executiv al Asociaţiei Presei Independente, Petru Macovei.„Din punctul meu de vedere, în ultimii doi ani, situaţia privind accesul la informaţii şi secretizarea excesivă a acesteia s-a acutizat foarte mult în ţara noastră şi acuma suntem exact la etapa când legile bune sau aparent bune sunt de fapt reduse la zero prin atitudinea funcţionarilor şi mentalitatea lor. Anume de asta avem răspunsuri absolut aberante din partea unor funcţionari la cererile de acces la informaţii în care se spune că nu vă putem oferi informaţia pentru că reprezintă, vezi doamne, secret comercial sau şi mai grav date cu caracter personal. Noi efectiv nu am avut cazuri când anumiţi funcţionari ar fi fost pedepsiţi pentru că ar fi încălcat această lege foarte importantă. Şi asta se întâmplă pentru că la noi se consideră că accesul la informaţii nu este un drept fundamental al omului”, a declarat Petru Macovei, pentru Europa Liberă Acum şase ani, R.Moldova a semnat Convenţia Consiliului Europei privind accesul la informaţie alături de Suedia, Norvegia şi Olanda, fiind şi prima din spaţiul post-sovietic care şi/a asumat acest act. Astfel, autorităţile moldovene s-au angajat să apropie legislaţia naţională de cea europeană. Între timp, la Chişinău s-au perindat mai multe guverne, iar legile au rămas neschimbate.În consecinţă, funcţionarii care nu vor să ofere informaţiile cerute, tot mai des invocă diverse motive, unul dintre ele fiind secretul de stat, spune jurnalistul Igor Volniţchi, în trecut - purtător de cuvânt în cadrul guvernului Filat.„Secretul de stat e necesar, dar adevărul este că în R.Moldova se abuzează foarte mult de această normă. Se secretizează excesiv şi abuziv chestii care, de fapt, fac parte din interesul public. Oamenii au dreptul să afle asemenea informaţii şi eu cred că aici se impune o revizuire. Nu zic o anulare, dar o revizuire la sigur se impune, inclusiv la nivel legislativ”, a menţionat Volniţchi.Peticirea legilor însă, aşa cum se mai obişnuieşte, nu este o soluţie, susţine preşedintele Centrului Acces-Info, Vasile Spinei: „Guvernarea va da dovadă de laşitate, de lipsa voinţei politice în domeniul transparenţei şi accesului la informaţii în interesul publicului sau primul pas pe care eu îl văd, elaborarea unui plan concret de acţiuni privind implementarea Convenţiei. Nu ne va salva modificarea parţială. Trebuie să vedem legislaţia în ansamblu. Dacă există responsabilităţi, neapărat trebuie să existe şi sancţiuni, dar sancţiuni dure”.În luna septembrie a anului viitor Guvernul R.Moldova va fi obligat să prezinte în faţa Consiliul Europei un raport în care să spună ce a realizat şi cum este aplicată Convenţia. Ţinând cont că în ultimul timp lucrurile au bătut pasul pe loc, experţii media pun la îndoială că se va obţine într-un an ce nu s-a reuşit în şase.