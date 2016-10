Sondajul Fundaţiei Konrad Adenauer: Diferenţa dintre Maia Sandu şi Andrei Năstase e de 1,38%

Au apărut rezul­tatele son­da­ju­lui de opi­nie efec­tuat la soli­ci­ta­rea Fun­da­ţiei Kon­rad Ade­nauer, pe care îl aşteptau forţele antioligarhice pentru a lua decizia privind candidatul unic. Studiul arată că favoriţii la prezidenţiale sunt Igor Dodon, Maia Sandu şi Andrei Năstase, diferenţa dintre ultimii doi fiind de 1,38%.



Potrivit sondajului, în primul tur al alegerilor prezidenţiale, pentru Dodon ar vota 32,97%, pentru Sandu – 14,34%, iar pentru Năstase – 12,96%.



Totodată, participanţii la sondaj au fost întrebaţi cum ar vota în cazul în care Maia Sandu nu ar candida. Rezultatele sunt următoarele:



Igor Dodon – 33,74%

Andrei Năstase – 21,85%

Marian Lupu – 13,00%

Alţi candidaţi – sub 5%



În cazul retragerii lui Andrei Năstase din cursă, voturile ar fi:



Igor Dodon – 33,40%

Maia Sandu – 26,54%

Marian Lupu – 12,20%

Alţi candidaţi – sub 5%.



Colectarea datelor a fost efectuată de către Magenta Consulting, iar analiza ulterioară va fi efectuată de către Eastern European Studies Centre din Vilnius. Sondajul s-a bazat pe un eşantion reprezentativ de 1102 persoane şi are o marjă de eroare de +/- 3 procente. Perioada de colectare a datelor a fost 23 septembrie – 6 octombrie 2016. O prezentare completă a rezultatelor obţinute va fi publicată după analiza datelor culese.



De menţionat că primul sondaj, comandat de forţele antioligarhice de dreapta, realizat de IRI, i-a plasat pe Andrei Năstase şi Maia Sandu la egalitate.