Oligarhul colecţionar de identităţi: Cum a obţinut Plahotniuc cetăţenia rusă, minţind autorităţile de la Moscova // DOC

Vladimir Plahotniuc a minţit autorităţile de la Moscova atunci când a obţinut cetăţenia rusă. Cel puţin asta spune liderul formaţiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi. Potrivit lui Usatîi, oligarhul le-a spus ruşilor că locuieşte în regiunea transnistreană şi că nu deţine cetăţenia Republicii Moldova.Într-un document publicat de Usatîi se arată că în septembrie 2004 Plahotniuc a prezentat autorităţilor de la Moscova o adeverinţă precum că s-a născut la data de 1 ianuarie 1966, în satul Pituşca, din raionul Călăraşi, şi că nu deţine cetăţenia Republicii Moldova şi nici nu s-a adresat pentru a-şi perfecta actele necesare pentru cetăţenie.Usatîi mai spune că în cazul în care în Rusia se va demonstra autenticitatea acestui document, pe numele oligarhului se va intenta un dosar penal.În anul 2011 s-a descoperit că Plahotniuc are dublă identitate, Vlad Ulinici fiind numele politicianului pentru cetăţenia română. Liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, a prezentat dovada că oligarhul are şi a treia cetăţenie, cea rusă. Năstase a publicat copia paşaportului rusesc care îi aparţine lui Plahotniuc. Actul de identitate a fost eliberat pe numele Plahotniuc Vladimir Gheorghievici, născut pe 1 ianuarie 1966, în RSS Moldovenească.Atunci membrii PD, finul oligarhului, Andrian Candu, şi naşa lui, Raisa Apolschi, se arătau surprinşi de această informaţie. În 2011 şi 2013, întrebat dacă mai are şi alte cetăţenii, Plahotniuc nu a pomenit nimic de cea rusă.Anterior s-a anunţat că autorităţile din România au deschis o anchetă penală pe numele lui Vlad Plahotniuc, pentru utilizarea unei identităţi false. Acţiunea survine după ce între noiembrie 2009 şi mai 2011 fostul prim-vicepreşedinte al Parlamentului şi totodată unul dintre liderii Partidului Democrat a utilizat în Moldova numele său real, iar peste Prut s-a folosit de numele Vlad Ulinici şi Vladimir Ulinici.Iniţial el a încercat să ascundă că are şi alte cetăţenii decât cea a Republicii Moldova, fiind nevoit să recunoască adevărul în urma investigaţiilor din presă. Cu toate acestea, autorităţile de la Chişinău nu au întreprins nicio acţiune de sancţionare a afaceristului.Amintim că în ultimii ani, numele controversatului politician a fost implicat în scandaluri de proporţii, cu ecouri şi peste hotarele ţării. Înalta Curte de Justiţie de la Londra a deconspirat o serie de documente de la mai multe companii din Anglia şi Scoţia, care demonstrează că anume Plahotniuc a fost beneficiarul atacurilor raider din vara anului 2011, când, în urma unor decizii judecătoreşti ilegale, mai multe pachete de acţiuni ale Băncii de Economii, Moldova Agroindbank, Victoriabank şi ale societăţii de asigurări ASITO au ajuns, în mod fraudulos, în posesia unor companii off-shore. Mai mult, au fost aduse şi probe oficiale privind monitorizarea sa de Interpol. Organizaţia internaţională îl cerceta pentru legături cu gruparea mafiotă Solnţevskaia. Acesta a minţit iniţial, spunând că nu este monitorizat de Interpol, ulterior a fost însă nevoit să-şi schimbe declaraţiile, în urma unor confirmări oferite de Ministerul de Interne.