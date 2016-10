Maia Sandu: „PAS, PPDA şi PLDM au convenit să susţină candidatura mea la prezidenţiale; Îi mulţumesc lui Andrei Năstase, e nevoie de foarte multă dragoste de ţară pentru a lua o asemenea decizie”

Sursa: jurnal.md Foto: privesc.eu 13.10.2016 13:04

Maia Sandu va fi candidatul comun al forţelor antioligarhice la alegerile prezidenţiale. Anunţul a fost făcut chiar de preşedinta PAS, în cadrul unui briefing.



„Desemnarea candidatului comun e cel mai fierbinte subiect al acestei campanii. Oamenii aşteaptă o decizie şi noi înţelegem acest lucru. În august am convenit cu colegii de la PPDA şi PLDM ca să avem un candidat comun. De curând, am primit rezultatele celui de-al doilea sondaj şi acestea arată că eu voi acumula cele mai multe voturi. Pe baza acestor date, cele trei partide au convenit să sprijine candidatura mea. Le mulţumesc colegilor de la PLDM, dar mai ales colegilor de la PPDA”, a declarat Maia Sandu.



„Îi mulţumesc colegului Andrei Năstase pentru înţelepciunea şi curajul de a merge împreună spre victorie. Este nevoie de foarte multă dragoste de ţară pentru a lua o asemenea decizie. Platforma DA are un rol important în consolidarea mişcării antioligarhice şi în trezirea spiritului cetăţenesc în Moldova. Eforturile dvs. vor da izbândă, aveţi cuvântul meu”, a continuat liderul PAS.



În următoarele câteva zile, partidele vor convoca forurile executive „pentru a lua o decizie finală”, a mai precizat lidera PAS.



„Mă adresez membrilor şi simpatizanţilor celor trei partide şi tuturor cetăţenilor RM. Voi fi de partea dvs. Vă îndemn acum să ne unim eforturile şi să ducem lupta până la capăt. Miza acestor alegeri este foarte mare, nu avem dreptul să o ratăm şi nu avem dreptul să furăm speranţa oamenilor în schimbare”, a conchis Maia Sandu.