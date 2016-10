Detaliile care te vor face să-l priveşti cu alţi ochi pe Andrei Năstase

Andrei Năstase, liderul PPDA, candidat la funcţia de Preşedinte al RM, a acceptat provocarea portalului www.curentul.md şi a deschis mai multe paranteze despre viaţa sa privată.Întrebat despre ritualul din familie pe care îl respectă zilnic, Andrei Năstase a răspuns: „În fiecare dimineaţă mă gîndesc la Dumnezeu. E ceea ce am însuşit de acasă, de la Mama. Nu ştiu dacă e un ritual, e ceva mai mult, e un mod de gîndi şi a trăi în spirit şi credinţă”.El a menţionat că, „până a ajunge în politică, şi somnul era somn…”. „Acum mă culc şi mă trezesc la ore „mici”. În ultimele săptămâni, cu plecările astea în străinătate, şi mai ales de peste ocean, am reuşit să dorm şi mai puţin. Uneori cîteva ore…”, a precizat politicianul.Întrebat care este ultima carte pe care a citit-o, Andrei Năstase a răspuns: „Am recitit „Procesul”, de Kafka. Dacă înainte raportam lucrarea la ceea ce li se întâmpla particularilor pe care îi apăram în procese de judecată împotriva persecuţiilor, de data aceasta am raportat procesul kafkian la ţara şi poporul nostru lipsit, parcă, de alternativa de a se salva. Nu ştie de ce se face vinovat şi nu ştie cum să se apere de tribunalul din podul clădirii GBC”, a menţionat el.Despre personalităţile care îl inspiră, Andrei Năstase spune că sunt mai multe: Lech Walesa, Vytautas Landsbergis, Charles de Gaulle, Mihai Viteazul, Vlad Ţepeş.Notă: Varianta integrală a materialului poate fi accesată la