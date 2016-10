VIDEO

Buliga, complice la crimă // Mai pe scurt

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 12.10.2016 20:20

Mai pe scurt, aţi văzut-o ieri pe Buliga în lacrimi? Că, vedeţi dumneavoastră, ea nu are nici o vină pentru miliardul furat şi că degeaba sătenii din Başcalia îi sar în cap. Na, omul cică nu are nici o vină! Şi asta după ce fiind ministru în guvernul Leancă a fost de acord ca din Banca Naţională să fie scoşi 9 miliarde de lei. Apoi fiind deputat, a încuviinţat decizia guvernului Gaburici de a mai scoate 5 miliarde de lei din Banca Naţională. Asta, Buliga, este participare directă la crimă. Iar cu trei săptămâni în urmă, într-o zi de luni, pe ascuns, ai votat în Parlament pentru ca noi să întoarcem miliardul furat de stăpânul tău Plahotniuc. Asta se cheamă să nu ai nici o vină?! Asta e complicitate la crimă şi o să plătiţi cu toţii pentru asta, n-o să vă ascundeţi după poala lui Plahotniuc.