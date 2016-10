Andrei Năstase: „Doar un preşedinte puternic poate schimba clasa politică din RM şi declanşa alegerile anticipate”

Activitatea viitorului preşedintelui trebuie să fie în interesul poporului, nu în interesul unei grupări. Viitorul preşedintele trebuie să fie un jucător, care are menirea să fie garantul cetăţenilor. Declaraţiile au fost făcute de liderul Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, în cadrul unui interviu pentru IPN „Cum am mai spus, activitatea preşedintelui trebuie să fie în interesul poporului, şi nu a unei grupări de oameni. Preşedintele Poporului trebuie să lupte pentru interesul cetăţeanului şi să promoveze revendicările populare, fie prin iniţiative legislative, fie prin presiunea pe care să o pună asupra sistemului politic capturat de Plahotniuc. Trebuie să epuizeze orice instrument legal, ca să nu mai admită acest genocid împotriva cetăţenilor Republicii Moldova”, a adăugat Andrei Năstase.Mai mult, liderul Platformei DA consideră că regimul din Republica Moldova poate fi distrus doar de un preşedinte puternic, care pleda pentru schimbările spre bine.„Cred că preşedintele trebuie să fie un jucător care are menirea să fie garantul cetăţenilor. În acest sistem corupt, subordonat practic în totalitate lui Plahotniuc şi apropiaţilor săi, doar un preşedinte puternic poate pune începutul renovării clasei politice, poate declanşa alegerile anticipate şi pleda pentru schimbările spre bine, care vor asigura cetăţenilor un trai decent şi vor aduce Republica Moldova pe calea normalităţii”, a spus liderul PPDA.„Oamenii din Republica Moldova au nevoie de un preşedinte al poporului, aproape de grijile şi problemele lor, de un preşedinte curajos, care să lupte pentru drepturile cetăţenilor şi să fie scutul lor în faţa abuzurilor puterii. Preşedintele poporului trebuie să îşi exercite mandatul după agenda cetăţeanului şi să pună baza renovării clasei politice, promovând oameni integri şi profesionişti”, a mai menţionat Andrei Năstase.