Andrei Năstase, despre speculaţiile privind candidatul unic: „Dacă Plahotniuc a jubilat, vreau să-i spun că nu scapă până nu-l duc la puşcărie”

Preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, afirmă că încă nu a fost luată decizia privind candidatul unic al forţelor antioligarhice, aşa cum au tirajat mai multe instituţii de presă. Liderul mişcării protestatare aşteaptă răspunsul oficial al PAS, iar după convocarea Consiliului Naţional Politic al Platformei DA va fi anunţată decizia finală.



„Este o decizie pripită a unui partener de dialog (n.r. - liderul PLDM, Viorel Cibotaru) de a face declaraţii care ar trebui să aibă un suport palpabil. Atât timp cât nu există răspuns la oferta noastră din partea PAS, ar trebuie să ne abţinem, aşa cum o face Platforma DA şi PAS. Este o ofertă pe care am înaintat-o constant de aproape jumătate de an. A fost reiterată acum pe 11 octombrie: să mergem cu candidatul Platformei DA la prezidenţiale, iar PAS-ului să-i revină funcţia de premier la eventualele alegeri anticipate. Aşteptăm răspunsul PAS. După aceasta vom avea o şedinţă a Consiliului Politic Naţional şi vom veni cu o declaraţie oficială. Sunt omul al cuvântului. Îmi voi respecta cuvântul, este inadmisibil ca doi politiceni care au susţinători din acelaş bazin electoral să meargă separat. Nu voi accepta aşa ceva. Dacă PAS nu va accepta să mergem noi, vom sprijini în aceste alegeri candidatul PAS, dar aceste lucruri trebuie decise în mod civilizat, politic, ca să reuşim să mobilizăm întreg electoratul nostru. Nu trebuie să permitem ca, pe lângă Dodon, în turul doi să acceadă candidatul PD. Ar fi o catastrofă”, a declarat Andrei Năstase, prezent în studioul ştirilor Jurnal TV.



„Aşa se întâmplă într-un spaţiu mediatic infect, controlat de guvernarea care, în loc să se ocupe de prezentarea programului şi să spună cum a adus ţara în situaţia în care a ajuns, se preocupă de candidatul unic de pe eşichierul antioligarhic democratic. Unii au jubilat, alţii au considerat că cineva dispare din politică. Dacă aceasta este şi părerea lui Plahotniuc, vreau să-i spun că până nu-l duc la puşcărie, nu scapă”, a adăugat liderul PPDA.



Liderul mişcării protestatare a avut şi un mesaj către susţinătorii săi pe care i-a asigurat că nu se va lăsa până nu va demonta regimul oligarhic de la guvernare.



„Vreau să-i îndemn să fie calmi. Lumea nu se termină la prezidenţiale. Sunt cel mai fericit om că am declanşat referendumul constituţional. Azi cetăţenii au dreptul de a alege un preşedinte în mod direct. Mă mulţumesc cu acest succes frumos din carierea mea politică. Mă voi bate până la capăt pentru a salva ţara din ghearele acestei oligarhii criminale şi de a o pune pe făgaşul normalităţii. Sunt mulţumit că am reuşit să avem azi o societate deşteptată care ştie să aleagă între grâu şi neghină. Sunt sigur că şi simpatizanţii PAS şi cei ai Platformei DA vor înţelege bine dacă este pus mai presus interesul unui individ şi cel partinic decât interesul naţional. Pentru mine prevalează interesul naţional. Mă adresez susţinătorilor mei: eu nu cedez, eu merg în continuare înainte indiferent de pe ce poziţie, din stradă sau din fotoliul de preşedinte. Voi continua să mă bat pentru această ţară. Am proiecte destul de seriose, indiferent de pe ce palier rămân, civic sau guvernamental. Nu pot admite ca cineva care şi-a bătut joc de această ţară timp de 25 de ani, să mai continue alţi 25 de ani să-şi bată joc”, a conchis liderul PPDA.