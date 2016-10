Adresarea lui Andrei Năstase către cetăţeni: „Lupta continuă până la căderea regimului; Vom îndeplini promisiunea făcută în faţa miilor de oameni”

Adresarea lui Andrei Năstase către cetăţenii deşteptaţi ai Moldovei

Prima redută care trebuie câştigată este preşedinţia, după care vor urma, rând pe rând, celelalte, afirmă liderul mişcării protestatare, Andrei Năstase, într-o adresare către cetăţeni.„Am pornit la un drum greu şi anevoios. Luptăm cu un adversar care are asupra sa Poliţie, Procuratură, SIS, CNA, televiziuni, deputaţi, primari şi alte slugi docile plătite din miliardele furate. Unica, dar cea mai puternică şi zdrobitoare armă a noastră în această luptă este ADEVĂRUL. Forţa noastră izvorăşte din încrederea ce ne-o acordă oamenii, cei de aici şi cei de afară, din speranţa pe care şi-o pun ei în Platformă”, se spune în mesaj.Totodată, Andrei Năstase afirmă că „lupta va continua până la victoria finală”, asta însemnând „căderea regimului mafiot, corupt şi cleptocrat, construit şi alimentat de delapidatorul miliardelor, Plahotniuc”.Dragi colegi, cei mai dedicaţi, oneşti, combativi, integri şi deşteptaţi oameni ai Moldovei!Lupta continuă până la Victoria finală! Iar biruinţa noastră va însemna căderea acestui regim mafiot, corupt şi cleptocrat, construit şi alimentat de delapidatorul miliardelor, Plahotniuc. Nu ne vom opri din luptă până nu vom realiza promisiunea făcută în faţa miilor de cetăţeni - să scăpăm ţara de această molimă.Platforma noastră s-a născut din revolta populară, din dorinţa a mii şi mii de oameni cu demnitate, care nu au mai vrut să rabde batjocura şi umilinţa, nedreptatea şi sărăcia. Oameni care şi-au cerut drepturile în stradă, oameni care, de bună voie, au străbătut ţara în lung şi în lat, colectând semnături pentru a putea începe demontarea regimului criminal.Prima redută care trebuie câştigată este preşedinţia, după care vor urma, rând pe rând, celelalte. Am pornit la un drum greu şi anevoios. Luptăm cu un adversar care are asupra sa Poliţie, Procuratură, SIS, CNA, Televiziuni, Deputaţi, Primari şi alte slugi docile plătite din miliardele furate.Unica, dar cea mai puternică şi zdrobitoare armă a noastră în această luptă este ADEVĂRUL. Forţa noastră izvorăşte din încrederea ce ne-o acordă oamenii, cei de aici şi cei de afară, din speranţa pe care şi-o pun ei în Platformă. Toate minciunile şi nelegiuirile acestui regim detestat de popor se vor sparge ca bulele de săpun de zidul Demnităţii şi al Adevărului pe care îl construim împreună!Poporul nostru, ţara noastră merită o viaţa mai bună, cei în vârstă - să aibă o bătrâneţe decentă, cei tineri – un loc de muncă şi posibilităţi de afirmare, copiii – să-şi trăiască visele alături de părinţi, nu prin skype, facebook, sau alte reţele sofisticate.Nu ne vom abate din drumul pe care am pornit. Vom rămâne uniţi şi fideli cauzei, până la urmă.Victoria va fi de partea noastră, pentru că de partea noastră este Adevărul!