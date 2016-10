Ultima lovitură aplicată statului Republica Moldova

În ultimele zile aud tot mai multe afirmaţii şi citesc chiar şi unele relatări în presă despre oameni simpli, dar şi despre agenţi economici care-şi doresc să o rupă cu sistemul fiscal al Republicii Moldova numai pentru a nu fi impuşi să întoarcă miliardul furat din sistemul bancar, recent convertit în datorie publică a Guvernului faţă de Banca Naţională sau, după cum spune opoziţia, „pus în cârca cetăţenilor”. Jonglările cu fraze frumoase şi argumente, la care recurge guvernarea încercând să demonstreze că nu cetăţenii vor fi acei ce vor întoarce miliardul furat din bănci, nu dau nici un efect şi e de înţeles acest lucru, or oamenii au pierdut orice încredere în actuala putere, dar şi în genere în statul Republica Moldova. Iar forma de protest, pe care o aleg tot mai mulţi oameni este, pe cât de inedită (la sigur, va intra în manualele de istorie sau de politologie), pe atât de periculoasă pentru viitorul RM.La concret, tot mai mulţi oameni de la noi care au şi cetăţenia altor state decid să rupă orice relaţie cu sistemul fiscal al RM, conectându-şi activităţile la sistemul fiscal al atei ţări cetăţeni ai căreia sunt. Aud tot mai des că şi unii agenţi economici ar intenţiona să-şi transfere business-urile în România sau în alte ţări (dacă aţi observat, în ultimul timp, tot mai des se realizează reportaje cu moldoveni care nu au reuşit nimic în ţara lor, dar au afaceri de succes în Franşa, Italia, Portugalia etc.), iar printre motivele invocate, de rând cu condiţiile tot mai dificile de activitate aici (corupţie, birocraţie, controale abuzive, impozite nejustificate etc.), figurează şi necesitatea de a întoarce miliardul furat din sistemul bancar. Argumente de genul: „de ce din banii plătiţi de mine sub formă de impozite să se întoarcă miliardul, dar să nu se construiască drumuri, spitale, şcoli etc.”, auzi tot mai des. E clar că oamenii nu vor să plătească pentru întoarcerea miliardului furat de alţii, dar, văzând că protestele tradiţionale nu au dat efectul scontat, acum protestează altfel – rupând legăturile cu sistemul fiscal al RM.Cei de la guvernare afirmă că modalitatea identificată de ei pentru problema miliardului e salutată de partenerii externi ai Moldovei. Mai mult chiar, ea ar deschide calea spre un nou suport extern, de care ţara noastră are neapărată nevoie. Posibil, cei de la putere să aibă dreptate. Dar numai dacă îşi doresc o soluţie de moment, adică dacă urmăresc scopul de a atrage nişte bani din exterior acum. În perspectivă, soluţia se poate dovedi nu doar proastă, ci şi fatală pentru însăşi statalitatea Republicii Moldova. Or, dacă fenomenul dezicerii de sistemul fiscal al RM va căpăta proporţii, nu va avea nici cine să întoarcă noile împrumuturi contractate de la FMI (cu care puterea se mândreşte nespus, prezentându-le ca pe o mare reuşită a sa), dar nici cine să contribuie la bugetul de stat, la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor medicale obligatorii, la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale etc. Totul se va nărui! Nu se vor construi şi reabilita drumuri, şcolile şi grădiniţele se vor închide, nu se vor plăti salarii, nu vor fi bani de pensii, indemnizaţii, burse, spitalele nu vor avea în baza la ce funcţiona etc. Într-un cuvânt, nu va exista nici statul Republica Moldova.Dacă acesta e scopul urmărit de cei ce au identificat soluţia respectivă pentru problema miliardului, atunci e o situaţie, iar dacă nu, atunci e cazul să se intervină de pe acum pentru a curma un proces ce capătă deja proporţii şi care se poate dovedi în perspectivă o lovitură fatală pentru RM.