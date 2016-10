Tandemul Năstase-Sandu pentru rolurile de preşedinte şi de premier, soluţie de durată pentru Republica Moldova

Dacă în urma publicării rezultatelor sondajelor nu va putea fi determinat candidatul forţelor antioligarhice, atunci trebuie să mergem direct la popor. Candidatul unic poate fi identificat doar prin contact direct cu cetăţenii, inclusiv cu cei din diasporă, care au fost eliminaţi din sondaje. Mesajul îi aparţine preşedintelui Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, candidat pentru funcţia de şef al statului, care a adresat recent un manifest cetăţenilor Republicii Moldova.



„Am considerat ca o bună soluţie pentru forţele democratice, dar şi pentru ţară şi partenerii de dezvoltare ar fi să transmitem un mesaj de unitate şi să mergem în tandem cu Maia Sandu pentru cele două funcţii, de preşedinte şi de prim-ministru, aşa cum sugerează mai mulţi formatori de opinie, dar şi simpatizanţii noilor noastre formaţiuni politice, Platforma DA şi PAS”, a declarat Andrei Năstase.



Or, ideea tandemului Andrei Năstase-Maia Sandu pentru funcţiile de preşedinte şi de premier este susţinută de analişti politici notorii. Expertul de la Fundaţia Jamestown, Vladimir Socor, crede că liderul PPDA, Andrei Năstase, ar fi mai potrivit pentru funcţia de preşedinte al R. Moldova, deoarece puterea se teme de el, în schimb preşedintele PAS, Maia Sandu, ar fi un bun prim-ministru.



„Năstase este cel mai temut candidat de către actuala putere, iar Maia Sandu este văzută ca un bun manager şi are contacte în Occident, deci poate deveni un bun premier. Eu aici văd o împărţire naturală, nu a puterii sau a intereselor, dar a rolurilor şi a competenţelor”, susţine Vladimir Socor.



Reputatul comentator politic mai spune că sondajele menite să identifice candidatul unic nu fac decât să alimenteze incertitudinea, tensiunea şi spiritul concurent nesănătos între Maia Sandu şi Andrei Năstase.



Socor mai atenţionează că mass-media controlată de oligarhul Vladimir Plahotniuc promovează ideea că Andrei Năstase ar trebui să renunţe în mod unilateral la preşedinţie, sugerând în acelaşi timp Maiei Sandu că Andrei Năstase ar avea intenţii negative faţă de persoana dânsei.



Şi cunoscutul analist politic de la Bucureşti Armand Goşu crede că Maia Sandu are un profil de premier, nu de preşedinte, iar Andrei Năstase este capabil să mobilizeze electorat rural, rusofon, dar şi unionist.



Potrivit expertului de la Bucureşti, doar Andrei Năstase şi Maia Sandu sunt reprezentanţi antisistem, apţi să opună rezistenţă regimului actual. Totodată, analistul a accentuat calităţile de manager ale liderului PAS, Maia Sandu, şi a remarcat, printre atuurile lui Andrei Năstase, faptul că acesta dispune de o structură de partid ceva mai bine organizată şi că are un psihic foarte bun de luptător.



„Maia Sandu, un politician din noua generaţie, onest, fără schelete în dulap, cu un CV impresionant, dar cu un profil de ministru pe zona economică sau de prim-ministru şi nu de preşedinte. Cel mai anti-Plahotniuc este candidatul PPDA, Andrei Năstase. Este sacul de box favorit al trustului mediatic controlat de oligarh, toate calomniile imaginabile s-au spus despre el, a fost hărţuită mama lui, o femeie singură, de peste 70 de ani, şi cu toate acestea n-au reuşit deocamdată să-l culce la pământ. El are o structură de partid ceva mai bine organizată şi are un psihic foarte bun de luptător. Nu e genul de politician care cade în depresie atunci când e calomniat, e un tanc care trece prin zid, te trezeşti cu el în sufragerie”, a declarat Armand Goşu.



Referitor la scenariile scrutinului prezidenţial, expertul de la Bucureşti a declarat că pentru Vladimir Plahotniuc şi gruparea sa, un scenariu negativ ar fi ieşirea în turul doi a Maiei Sandu sau a lui Andrei Năstase, mai ales că ultimul este capabil să consolideze în jurul său electorat din diferite zone ale eşichierului politic.