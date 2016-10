PPDA aşteaptă răspunsul PAS până joi; „Oferta noastră – desemnarea lui Andrei Năstase în calitate de candidat unic, iar PAS să înainteze prim-ministrul; Amânarea deciziei pune în pericol şansa ţării”

11.10.2016 19:00

Platforma Demnitate şi Adevăr a oferit Partidului „Acţiune şi Solidaritate un termen limită până pe 13 octombrie, ora 14:00 pentru a-şi anunţa decizia cu privire la oferta propusă: desemnarea lui Andrei Năstase în calitate de candidat unic al forţelor antioligarhice, PAS revenindu-i dreptul de a înainta candidatul la funcţia de prim-Ministru.



„Biroul Politic al Partidului „Platforma Demnitate şi Adevăr” reiterează oferta politică a partidului, exprimată constant, atât în spaţiul public, cât şi în cadrul discuţiilor cu partenerii de dialog, privind consolidarea forţelor democratice şi anti-oligarhice pe o platformă comună, cu o agendă comună ce ar viza atât alegerile prezidenţiale, cât şi cele parlamentare anticipate, şi anume desemnarea lui Andrei Năstase în calitate de candidat unic pentru scrutinul din 30 octombrie, Partidului „Acţiune şi Solidaritate” revenindu-i dreptul de a înainta candidatul la funcţia de Prim-Ministru. Dat fiind faptul că am trecut peste toate limitele de timp, aşteptăm reacţia partenerilor noştri până la 13 octombrie, orele 14.00”, se arată în comunicatul PPDA.



„În situaţia în care partenerul de dialog nu consimte asupra acestei formule, în interesul ţării şi al cetăţenilor Republicii Moldova, în vederea neadmiterii accederii în turul doi a candidatului puterii oligarhice, Partidul „Platforma Demnitate şi Adevăr” va participa la scrutinul prezidenţial din 30 octombrie 2016 prin sprijinirea în campania electorală a candidatului desemnat de PAS”, se mai spune în comunicat.



Vă prezentăm textul integral al Declaraţiei Biroului Politic Permanent al Partidului „Platforma Demnitate şi Adevăr”:



Suntem într-un moment important din istoria şi viaţa ţării noastre, moment pe care l-am apropiat împreună cu sutele de mii de cetăţeni care prin protest şi-au cerut dreptul la o viaţă demnă, dând dovadă de curaj şi luciditate în lupta cu regimul oligarhic.



Mişcarea protestatară a edificat şi a oferit cetăţenilor o nouă alternativă politică, Partidul „Platforma Demnitate şi Adevăr”, cu structuri temeinice în ţară şi diaspora, constituite din cei mai activi şi dedicaţi cetăţeni. Oameni care nu au avut funcţii publice, nu au participat în actul de guvernare, nu sunt implicaţi în scandaluri şi acte de corupţie.



Am mobilizat, informat şi deşteptat întreaga ţară! Opinia publică internaţională a aflat despre gravele probleme de corupţie, în special despre jaful secolului şi beneficiarii finali.



Datorită capacităţii de mobilizare a Partidului „Platforma Demnitate şi Adevăr”, a fost colectat numărul record de peste 400 000 de semnături, datorită cărora cetăţenii au obţinut dreptul să-şi aleagă Preşedintele prin vot direct şi liber exprimat. A fost edificat în mod transparent profilul Preşedintelui poporului, şi anume o persoană integră, profesionistă, curajoasă, de care se teme guvernarea şi aşa-zisa opoziţie geopolitică şi care poate pune capăt genocidului social.



Datorită presiunii populare, Guvernul Gaburici a renunţat la oferirea încă a unei garanţii de stat în sumă de peste 7 mlrd lei, iar cel care controlează în totalitate statul, media şi justiţia – oligarhul Plahotniuc - nu a devenit premier. Astfel, nu am permis oficializarea unui criminal într-o funcţie cheie în stat.



Am fost în permanenţă promotorii consolidării forţelor democratice şi anti-oligarhice pe o platformă comună, cu o agendă comună atât pentru alegerile prezidenţiale, cât şi cele parlamentare anticipate.



Am considerat că o soluţie bună pentru forţele democratice, dar şi pentru ţară ar fi să mergem în aceste alegeri cu un singur candidat al partidelor declarate anti-oligarhice, iar decizia să fie luată într-un termen rezonabil, în baza unor criterii obiective, consacrate de organizare şi desfăşurare a unei campanii electorale eficiente.



Ne-am asumat în faţa cetăţenilor acest lucru şi ne vom respecta angajamentul, chiar dacă mecanisme importante de identificare a candidatului la funcţia de preşedinte cu cele mai mari şanse şi capacităţi de a câştiga alegerile prezidenţiale, sugerate de experţi naţionali şi internaţionali, nu au fost acceptate de partenerii de dialog, iar în consecinţă decizia a fost îndelung amânată.



În pofida faptului că, potrivit ultimelor studii sociologice, Andrei Năstase, candidatul Partidului „Platforma Demnitate şi Adevăr” este pe un trend ascendent şi cel mai bine poziţionat faţă de contracandidaţii puterii şi opoziţiei geopolitice, considerăm că, în condiţiile R. Moldova, sondajul de opinie, chiar dacă este comandat de o instituţie internaţională, dar realizat de una moldovenească, nu este instrumentul suficient de desemnare a candidatului unic.



Pe lângă riscul vicierii rezultatelor chestionării celor 1000 - 1500 de cetăţeni din ţară, inclusiv prin linşaj mediatic şi răspândirea unor materiale denigratoare cu scopul de a influenţa rezultatul studiului, sondajele nu iau în considerare opţiunile electorale ale circa unui milion de cetăţeni plecaţi la muncă peste hotare. Acestea lasă loc de interpretare prin numărul ridicat de indecişi şi prezintă doar o imagine de moment, fără a ţine cont de dinamica campaniei electorale şi capacitatea concurenţilor de a-i face faţă.



Cu regret constatăm că partenerii noştrii au respins mecanismele suplimentare de identificare a candidatului unic, propuse de Partidul „Platforma Demnitate şi Adevăr”. În prezent am ajuns în situaţia în care amânarea deciziei de desemnare a candidatului unic este păguboasă şi pune în pericol nu doar eficienţa campaniei electorale a acestuia, dar şi şansa ţării la schimbarea mult aşteptată de cetăţeni.



Conştienţi de faptul că unica posibilitate de anihilare a campaniei de fraudare a alegerilor, pusă deja în aplicare de guvernare, o poate asigura o campanie electorală solidă şi consolidată ce nu ar permite segmentarea votului pentru candidaţii opoziţiei anti-oligarhice;



Ţinând cont de factorii obiectivi enunţaţi mai sus, Biroul Politic al Partidului „Platforma Demnitate şi Adevăr” reiterează oferta politică a partidului, exprimată constant, atât în spaţiul public, cât şi în cadrul discuţiilor cu partenerii de dialog, privind consolidarea forţelor democratice şi anti-oligarhice pe o platformă comună, cu o agendă comună ce ar viza atât alegerile prezidenţiale, cât şi cele parlamentare anticipate, şi anume: desemnarea lui Andrei Năstase în calitate de candidat unic pentru scrutinul din 30 octombrie 2016, Partidului „Acţiune şi Solidaritate” revenindu-i dreptul de a înainta candidatul la funcţia de Prim-Ministru. Dat fiind faptul că am trecut peste toate limitele de timp, aşteptăm reacţia partenerilor noştri până la 13 octombrie, orele 14.00.



În situaţia în care partenerul de dialog nu consimte asupra acestei formule,



· în interesul ţării şi al cetăţenilor Republicii Moldova,

· în vederea neadmiterii accederii în turul doi a candidatului puterii oligarhice,



Partidul „Platforma Demnitate şi Adevăr” va participa la scrutinul prezidenţial din 30 octombrie 2016 prin sprijinirea în campania electorală a candidatului desemnat de PAS.