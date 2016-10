PERSONAL: Candidatul la Preşedinţie care se inspiră de la Mihai Viteazul, nu-şi închipuie viaţa fără familie şi preferă vinul de la Mîndreşti!

Iată ce am aflat chiar de la cel care poate deveni Şef al statului.„Eu am o familie extraordinar de frumoasă şi temeinică. Soţia mea, Angela, este omul care mă inspiră, îmi dă puteri şi mă susţine în toate acţiunile mele. Este omul alături de care vreau să trăiesc fiecare clipă, să savurez cafeaua de dimineaţă şi să-i şoptesc somn uşor în fiecare seară. Este îngerul meu păzitor, iubirea şi sensul vieţii mele împreună cu cei 3 copii: Andrei, Marian şi Anna Elisabeth.Nu îmi închipui cum ar fi fost viaţa mea fără aceste suflete dragi pe care le ador. Nu o să încetez să-i mulţumesc lui Dumnezeu pentru aceasta dar…Din păcate, îi văd mult prea rar şi asta mă macină. Pentru a-i proteja, am fost nevoit să-i trimit peste hotare, dar sunt sigur că vom fi din nou împreună, imediat ce vom pleca acest regim cancerigen”.„În fiecare dimineaţă mă gândesc la Dumnezeu. E ceea ce am însuşit de acasă, de la Mama. Nu ştiu dacă e un ritual, e ceva mai mult, e un mod de gândi şi a trăi în spirit şi credinţă”.„Până a ajunge în politică, şi somnul era somn… Acum mă culc şi mă trezesc la ore „mici”. În ultimele săptămâni, cu plecările astea în străinătate, şi mai ales de peste ocean, am reuşit să dorm şi mai puţin. Uneori câteva ore…”.„Am recitit „Procesul”, de Kafka. Dacă înainte raportam lucrarea la ceea ce li se întâmpla particularilor pe care îi apăram în procese de judecată împotriva persecuţiilor, de data aceasta am raportat procesul kafkian la ţara şi poporul nostru lipsit, parcă, de alternativa de a se salva.Nu ştie de ce se face vinovat şi nu ştie cum să se apere de tribunalul din podul clădirii GBC”.„Sunt mai multe personalităţi care mă inspiră: Lech Walesa, Vytautas Landsbergis, Charles de Gaulle, Mihai Viteazul, Vlad Ţepeş”.„Vinul făcut de Mama, din fragă albă de la Mândreşti. Din struguri dulci din via plantată de tata încă cu vreo 50 de ani în urmă”.„Cel mai frumos cadou pe care ni-l facem în ultimul timp sunt rarele noastre întâlniri. La întoarcerea mea acasă din Polonia, mi-am văzut şi familia”.„Principiile mele de viaţă sunt cele ce mă definesc. Dacă aş renunţa la ele nu aş mai fi eu. Şi nu vreau asta”.