Igor Boţan: Guvernanţii se prezintă drept salvatori ai situaţiei, dar au creat condiţii pentru furtul miliardului; RM ar fi primit ajutor extern, dacă nu avea loc „jaful secolului”

Guvernanţii de la Chişinău se prezintă drept salvatori ai situaţiei în condiţiile în care tot ei au creat condiţii pentru furtul miliardului, afirmă directorul executiv al ADEPT, Igor Boţan. Or, Republica Moldova ar fi primit ajutor financiar din partea partenerilor de dezvoltare, dacă nu ar fi fost „jafului secolului”, adaugă expertul.„Au făcut toate concesiunile pentru a plăcea Fondului Monetar Internaţional, deşi ar fi trebuit să le facă încă anul trecut, încă doi ani în urmă în cadrul foii de parcurs. Au lăsat lucrurile pe ultima sută de metri, iar acum se prezintă ca salvatori ai situaţiei şi ca cetăţeni responsabili, administratori responsabili care fac un bine cetăţeanului, după ce au participat la toată această istorie cu crearea condiţiilor pentru furtul miliardului”, a declarat Igor Boţan la Europa Liberă „Este o logică perversă a guvernanţilor, pentru că Republica Moldova ar fi primit ajutor internaţional din partea partenerilor de dezvoltare oricum, dacă nu se fura miliardul şi dacă nu era blocată finanţarea. Ştim, Comisia Europeană are un buget pentru şapte ani. Ştim că acest buget este adoptat, din 2013 şi până în 2020 Republica Moldova avea cuantumul ei după formula more for more, adică trebuia să fie finanţată, potrivit acestui buget. Ştim că din 2013 Republica Moldova se opune sau s-a opus semnării unui acord cu Fondul Monetar Internaţional, pentru că guvernanţii de la Chişinău aveau nevoie să facă populism electoral. Acum ei ne spun că furtul miliardului, de fapt, este un lucru pozitiv pentru cetăţeni, ei sunt împovăraţi, iar Occidentul sau partenerii de dezvoltare, în pofida împovărării cetăţenilor, iată că binevoiesc să finanţeze Republica Moldova”, a continuat analistul politic.Potrivit lui Igor Boţan, asumarea răspunderii pentru acest pachet de legi demonstrează că Guvernul Filip rămâne în urmă cu implementarea foii de parcurs privind agenda de asociere.„Problema este că guvernul trebuia să adopte aceste legi referitoare la sistemul bancar în cadrul foii de parcurs. Guvernul s-a grăbit să se laude pe toate meridianele posibile că a îndeplinit cu mare succes foaia de parcurs. Iată că asumarea răspunderii pe marginea acestui pachet de legi demonstrează contrariul, pentru că, potrivit foii de parcurs, pachetul trebuia să fie adoptat până la sfârşitul lunii iulie şi înţelegerea cu Fondul Monetar Internaţional trebuia să aibă loc tot atunci”, a mai spus Igor Boţan.