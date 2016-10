Andrei Năstase: „Îmi doresc ca Republica Moldova să ajungă membru cu drepturi depline în UE”

trebuie să-şi dea

Semnul geopoliticii a adus la fel de mult rău ca şi politicienii care au dezbinat societatea pe acest criteriu, spune liderul PPDA, Andrei Năstase.„Oamenii nu au ce mânca, dar ei la televizor le povestesc ba despre tancurile ruseşti, ba despre uniuni vamale inexistente, ori despre miracole europene. Politicienii merită votul cetăţeanului, în primul rând, pentru proiectele care vor să le facă pentru ţară, pentru oamenii care trăiesc aici. Eu îmi doresc ca Republica Moldova să ajungă membru cu drepturi depline în UE, dar nu vreau să mint oamenii promiţându-le ceva care acum este ireal. Hai să ne suflecăm mânecile şi să muncim, ca să scoatem justiţia din captivitate şi să o aducem la un nivel european, să pornim o luptă aprigă împotriva corupţiei mari şi mici, să dăm jos oligarhii şi criminalii de la putere. Cu fiecare realizare ne vom apropia tot mai mult de o Moldovă europeană”, a declarat Andrei Năstase, într-un interviu pentru IPN Totodată, Andrei Năstase a explicat de ce a decis să candideze la şefia statului. „Sărăcia, deznădejdea, satele pustiite, bătrânii care trăiesc sub limita existenţei, tinerii care pleacă masiv peste hotare, copiii care cresc fără părinţi – acestea sunt motivele care m-au determinat să candidez. Republica Moldova a fost adusă în această stare ca urmare a furtului miliardelor, delapidărilor şi corupţiei întreţinute de acest regim criminal. Ne-au umilit pe noi cetăţenii acestei ţări şi nu se opresc din genocidul pe care îl organizează împotriva propriului popor. Prin legile asumate de Guvernul marionetei Filip, noi, oamenii acestei ţări, copiii şi nepoţii noştri suntem impuşi să întoarcem miliardele furate de ei din buzunarul familiilor noastre. Şi lista poate continua la nesfârşit. Lucrurile nu mai pot merge la fel. Dacă nu vom sparge acest cerc vicios, dacă nu vom pune baza schimbării reale, Moldova va rămâne pustie”, susţine Andrei Năstase.Cât despre primele lucruri pe care ar vrea să le facă, în calitate de preşedinte, liderul mişcării protestatare a menţionat soluţionarea problemei furtului miliardelor, transformarea revendicărilor social-economice ale oamenilor în iniţiative legislative, prezentarea unor iniţiative legislative privind reformarea justiţiei şi combaterea corupţiei, declanşarea cât mai rapidă a alegerilor parlamentare anticipate, dar şi promovarea unei politici interne şi externe de restabilire a încrederii cetăţenilor RM şi a partenerilor externi în clasa politică şi în statul R. Moldova.La întrebarea de ce cetăţeanulvotul anume pentru el şi nu pentru alţi candidaţi, liderul PPDA a spus: „Eu sunt un candidat anti-sistem. Sunt unul dintre puţinii, din această listă lungă, care nu am fost la guvernare, nu am irosit banii statului, din contra, am reuşit să economisesc pentru ţară mai mult de 200 de milioane lei. Eu vreau să trăiesc într-o ţară liberă, unde nu domină dictatura, unde legile sunt legi, iar votul oamenilor nu este condiţionat cu nimic.”