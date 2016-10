VIDEO

Andrei Năstase: „Moldova este o frumuseţe de ţară de care îşi bate joc o guvernare criminală condusă de un proxenet care calcă în picioare orice; Va plăti, aveţi cuvântul meu de onoare”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 10.10.2016 07:29

Andrei Năstase a adresat un mesaj emoţionat diasporei, arătând celor plecaţi de ani buni peste hotare splendoarea acestui minunat colţ de rai pentru care luptă. Liderul mişcării protestatare se arată destul de melancolic, dar în acelaşi timp optimist mărturisind că va face totul ca să-şi întoarcă copii, soţia, dar şi toţi moldovenii înapoi în Republica Moldova.



„Sunt la Ghindeşti, raionul Floreşti după ce am fost în satul de baştină al preşedintelui nostru. Am hotărât să vă arăt, mai ales celor din diasporă pentru ce mă bat. Mă bat inclusiv pentru faptul să îi aduc acasă, să vă aduc acasă, la fel cum vreau să îi am acasă pe cei copii ai mei, pe soţia mea, aşa cum vreau să îi am pe toţi grămadă: pe mama mea, pe cei apropiaţi aşa cum voi doriţi să fiţi împreună cu rudele, părinţii, fraţii şi surorile voastre”, a declarat Năstase într-un video pe care l-a postat pe pagina sa de Facebook.



„De fiecare dată când merg în sate văd copii suferinzi deoarece părinţii lor sunt în străinătate. Peste 40 de mii de copii sunt fără ambii părinţi, şi nu pentru că ar fi murit, ci pentru că sunt plecaţi în străinătate. Fie că sunt Europa sau în Rusia”, subliniază preşedintele PPDA.



Totodată, liderul Platformei DA promite că cel care îşi bate joc de ţară va plăti pentru acţiunile sale.



„Este o frumuseţe de ţară. Ţară de care îşi bate joc o guvernare criminală condusă de un proxenet, un individ care nu are suflet, un individ care calcă în picioare orice...mai nou a hotărât să calce în picioare şi faţa unei femei, faţa mamei mele. Va plăti, va plăti pentru mine, pentru voi, pentru tot răul pe care l-a făcut acestei ţări. Aveţi cuvântul meu de onoare”, a conchis Andrei Năstase.