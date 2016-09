Presa română: Sforarul Vladimir Plahotniuc, interzis în SUA

Congresmenii republicani Randy Weber şi Trent Franks au emis o rezoluţie prin care mai mulţi demnitari şi funcţionari din Republica Moldova, în frunte cu magnatul pro-rus Vladimir Plahot­niuc, vor fi declaraţi indezirabili. Pe lista neagră se află şi preşedintele Curţii Supreme de Justiţie din Moldova, alături de miniştrii Justiţiei şi Internelor.



Despre cei în chestiune sunt suspiciuni că ar fi implicaţi în „jaful secolului“ şi în spălările de bani derulate în statul din dreapta Prutului.



Cei în cauză riscă să fie in­cluşi în lista SUA cu sanc­ţiuni internaţionale, să li se blocheze fondurile, să le fie în­gheţate activele, precum şi să li se interzică posibilitatea de a călători în SUA.



Alături de Plahotniuc, în listă mai apar numele pre­şedintelui Parlamentului, Andrian Candu, preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie din Moldova, Mihai Poalelungi, a procurorului general interimar Eduard Harunjen, a directorului general al Centrului Naţional Anticorupţie, Viorel Chetraru, a şefului Pro­curaturii Anticorupţie, Viorel Morari, a ministrului Justiţiei, Vladimir Cebotari, a ministrului de Interne Alexandru Jizdan, a preşedintelui Curţii de Apel Chişinău, Ion Pleşca, a omului de afaceri Serghei Iaralov, precum şi a preşedintelui Aso­­cia­­ţiei de Lupte şi Divertisment (FEA), Dorin Damir.



De asemenea, rezoluţia Con­gresului încurajează sus­ţi­­nerea americană şi coo­perarea cu Moldova pentru lansarea de reforme sociale, economice şi po­litice şi cere imperativ să se organizeze alegeri prezi­denţiale libere, echitabile şi democratice în Moldova la sfârşitul lunii octombrie.



Cea mai temută persoană din Moldova



Publicaţia New York Times a prezentat la începutul lunii iunie o fotografie care o înfăţişa pe Victoria Nuland, adjunctul secretarului de Stat al Statelor Unite, alături de Vlad Plahotniuc, „cea mai temută persoană din Moldova, un mogul aparent pro-occidental cu o reputaţie atât de toxică încât chiar şi prietenii săi politici încearcă de obicei să păstreze distanţa în public“.



Întâlnirea dintre Nuland şi Plahotniuc (în stânga Victoriei Nuland - foto) s-a petrecut în luna mai a.c.



În timp ce liderii pro-ruşi de la Chişinău au jubilat văzând fotografia, foarte mulţi moldoveni, mai ales cei care împărtăşesc dorinţa Washingtonului de a scoate Moldova de sub influenţa Rusiei, s-au arătat îngrijoraţi de asocierea Statelor Unite cu Plahotniuc.



La vremea respectivă, Departamentul de Stat a refuzat să comenteze pe marginea întâlnirii la care a participat Plahotniuc, a cărui poreclă este Plaha, (care în rusă însemnând butucul folosit la execuţii), menţionează prestigiosul New York Times.



Contactat de către presă, preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, care este un asociat apropiat al lui Plahotniuc, a precizat că omul de afaceri „ar fi fost denigrat de către adversarii săi politici şi a fost învinuit pe nedrept pentru toate scandalurile si eşecurile din Moldova după preluarea puterii de către partidele pro-occidentale în 2009“, printre care şi dispariţia a aproape un miliard de dolari din sistemul bancar al ţării.



Personaj controversat



Ca multe alte figuri importante din fosta Uniune Sovietică, Plahotniuc a menţinut un aer de mister cu privire la sursele averii şi puterii sale, care a favorizat crearea imaginii unui mogul atotputernic, care îşi poate distruge inamicii doar făcând un semn cu mâna.



Plahotniuc nu deţine o poziţie în Guvern, singura sa funcţie oficială fiind aceea de vicepreşedinte al Partidului Democrat din Moldova. De asemenea, sunt în ceaţă şi relaţiile pe care acesta le are şi nu se ştie nici măcar care este cetăţenia sa. Potrivit oponenţilor săi, acesta ar deţine paşapoarte eliberate de Rusia, de Moldova şi de România.



Liderul protestelor care au avut loc în Moldova la sfârşitul anului trecut şi la începutul acestui an, Grigore Petrenco, susţine că Plahotniuc „nu are nicio funcţie publică, însă toate pârghiile de control ale statului sunt în mâinile sale“. Cea mai mare putere a sa este lupta geopolitică dintre Moscova şi Washington, care i-a permis să se erijeze într-un prieten al Occidentului.



Astfel de afirmaţii sunt respinse de premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, membru al partidului lui Plahotniuc, care admite că acesta „nu a avut grijă de imaginea sa“ şi susţine că „este un mit faptul că o singură persoană controlează ţara“.



Un alt politician moldovean, Iurie Leancă, fostul premier al Moldovei, care a semnat în 2014 un acord politic şi comercial cu Uniunea Europeană, acord ce a înfuriat Moscova, spune ca Plahotniuc a folosit vizita la Washington pentru a încerca să-şi spele reputaţia. Însă Nuland a fost îndreptăţită să se întâlnească cu el. „Ei vorbesc cu oameni care au putere reală în diferite zone din întreaga lume. Şi Plahotniuc este o persoană cu putere reală în această ţară“, a afirmat Leancă.