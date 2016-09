NU politicii în universităţi: Studenţii, nemulţumiţi că Marian Lupu s-a lansat în campania electorală la USM

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 01.10.2016 10:29

Mai multe organizaţii nonguvernamentale de la mai multe universităţi din ţară au venit cu un apel prin care au criticat lansarea candidatului PD la funcţia de preşedinte, Marian Lupu, în campania electorală în curtea Universităţii de Stat în Moldova.



„Organizaţiile neguvernamentale studenţeşti şi de tineret, îşi exprimă public dezacordul cu organizarea evenimentelor politice în cadrul Instituţiilor de Învăţământ Superior din Republica Moldova. În acest sens, lansarea în campanie electorale a candidatului din partea Partidului Democrat în campusul Universităţii de Stat din Republica Moldova a încalcat fundamental prevederile Codului Educaţiei şi a Cartei Universitare a USM. Organizaţiile neguvernamentale au susţinut mereu independenţa universităţilor din Republica Moldova în raport cu mediul politic. Astfel, implicarea politică a instituţiilor de învăţământ superior are consecinţe grave, atât asupra activităţii academice, cât şi asupra credibilităţii poziţiilor publice ale conducătorilor acestora.”



„Dezacordul nostru are la bază atât solicitările venite din partea studenţilor pe care îi reprezentăm, cât şi prevederile Codului Educaţiei, unde este menţionat expres în Art. 79, pt.2: ”Autonomia universitară constă în dreptul comunităţii universitare de organizare şi autogestionare, de exercitare a libertăţilor academice fără niciun fel de ingerinţe ideologice, politice sau religioase, de asumare a unui ansamblu de competenţe şi obligaţii în concordanţă cu politicile şi strategiile naţionale ale dezvoltării învăţămîntului superior.” Art. 135, alin(1), lit. (n) şi (o) stabilesc drept obligaţie a personalului didactic, ştiinţifico-didactic, ştiinţific şi de conducere: „să nu facă şi să nu admită propagandă şovină, naţionalistă, politică, religioasă, militaristă în procesul educaţional„ şi respectiv „să nu implice elevii şi studenţii în acţiuni politice (mitinguri, demonstraţii, pichetări)”.



Semnatarii apelului spun că favorizarea unor candidaţi prin oferirea posibilităţii unor platforme electorale de a se promova în universităţi, constituie o încălcare gravă a prevederilor Codului Educaţiei şi a altor acte normative în vigoare.



„În acest sens, noi venim cu un apel către rectorii tuturor universităţilor din Republica Moldova să nu admită sub nici o formă organizarea evenimentelor politice în campusurile universităţilor. Considerăm că sfera educaţională trebuie menţinută la distanţă de lupta politică, întrucât, în caz contrar, universităţile riscă să devină teren de luptă politică. Astfel poate fi afectat rolul acestora de a oferi cunoaştere studenţilor şi opinii fundamentate societăţii într-un mod nepartizan şi lipsit de interese ascunse.”



Organizaţii semnatare:



Alianţa Studenţilor din Moldova

Consiliul Studenţilor din Mass-Media

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova

European Law Students Association Cahul

Senatul Studenţesc al Academiei de Studii Economice din Moldova

A. O. Comunitatea Tinerilor Ambiţioşi

Senatul Studenţesc al Universităţii de Stat „Alecu Russo”

European Law Students Association Bălţi

Euro Club Bălţi

Senatul Studenţesc al Institutului de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată

Board of European Students of Technology Chişinău