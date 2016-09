Andrei Năstase: Preşedintele are prerogative, noi trebuie doar să câştigăm alegerile



În cadrul dezbaterilor publice organizate de Centrul de Investigaţii Jurnalistice cu candidatul la prezidenţiale din partea PPDA, Andrei Năstase, acesta a punctat faptul că, în primul rând, ar iniţia un referendum cu privire la asumarea răspunderii de Guvern privind modalitatea de recuperare a miliardului.

Liderul Partidului Politic „Platforma Demnitate şi Adevăr”, Andrei Năstase, a făcut cetăţenilor promisiunea că în campania electorală şi la alegeri se va merge cu un candidat unic, considerând că aceasta ar fi unica modalitate de a câştiga alegerile prezidenţiale din toamnă.



„Odată ajunşi la alegerile prezidenţiale trebuie să facem tot posibilul să câştigăm pentru că preşedintele are mai multe atribuţii. Una dintre ele este iniţiativa legislativă, o a doua chestiune pe care o poate face preşedintele este referendumul”, a declarat Năstase făcând referire la prevederile Constituţiei în ceea ce ţine de prerogativele şefului statului şi la modalitatea prin care îşi propune formaţiunea sa să debarcheze oligarhia de la guvernare.



Mai mult decât atât, acesta a afirmat categoric că s-ar retrage în cazul în care unul dintre partidele (PPDA, PSA şi PLDM – n.r.) implicate în discuţii pe marginea alegerilor prezidenţiale şi-ar asuma răspunderea să fie acel candidat unic.



Fiind întrebat de moderatoarea dezbaterii organizate de Centrul de Investigaţii Jurnalistice, ce ar putea face preşedintele Republicii Moldova, acum când guvernarea încearcă a doua oară să pună pe umerii cetăţenilor miliardul de dolari furat din băncile statului, Andrei Năstase a răspuns că, „în calitate de şef al Consiliului Superior de Securitate al Statului, preşedintele are acces la toate documentele inclusiv cele secrete”, dând de înţeles că ar putea să iasă în public şi să comunice despre modul în care se desfăşoară actul guvernării la Chişinău.



În cadrul dezbaterii la care a participat, Năstase a ţinut să vorbească şi despre faptul că, în prezent, Preşedinţia ar fi unica instituţie care ar trebui câştigată pentru a se putea scoate din captivitate şi toate celelalte instituţii.



„În RM deja se cunoaşte că toate instituţiile statului, şi nu exagerez, şi cele de drept şi cele de reglementare sunt capturate, sunt controlate politic şi nu numai. În condiţiile în care toate instituţiile sunt capturate, o şansă a noastră ar fi ca măcar una din aceste instituţii să fie scoasă din captivitate. Care? Scoaterea Preşedinţiei din captivitate a fost una din ţintele noastre, ca mai apoi să poţi scoate alte instituţii”, a subliniat liderul PPDA.



Întrucât, în cadrul dezbaterii cu tema „Prezidenţiale transparente - dezbateri cu concurenţii electorali” se vorbeşte pur ipotetic, Năstase a fost întrebat care ar fi primul decret pe care l-ar face? „Ar fi iniţierea unui referendum cu privire la această asumare de răspundere de către Guvern”, a răspuns politicianul.



Candidatul din partea PPDA consideră că „este un fals ceea ce spune Guvernul Filip. Dânşii, în mod normal ar fi trebuit să insiste până în momentul de faţă, din momentul în care s-a aflat de furtul miliardului, după ce am fost furaţi de alte zeci de miliarde, în această perioadă de timp ar fi trebui să se recupereze prin anchete penale, naţionale şi internaţionale şi astăzi să ne aflăm la o cifră mult mai mică. Degeaba încearcă ei să ne inducă ideea că s-au recuperat 600-700 miliarde prin vinderea activelor acelor bănci. Este falsă această idee”.



Totodată, liderul fracţiunii PPDA a ţinut să reitereze faptul că nu Fondul Monetar Internaţional sunt cei care obligă guvernarea să pună miliardul de dolari pe umerii poporului, ci anume această guvernare.



„Tot timpul se face trimitere la FMI, spunându-se că FMI ne-a obligat să punem acest miliard pe umerii oamenilor. Este cât se poate de fals. A confirmat acest lucru şi preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, care a spus în iulie că, FMI solicită recuperarea banilor, dar deja rămâne la latitudinea noastră cum îi recuperăm.



Această guvernare a ales să-i recupereze de la cetăţeni. Dacă ar merge pe o anchetă ar ajunge la final să constate că marele beneficiar al furtului de miliarde este Vladimir Plahotniuc, care este coordonatorul acestei guvernări, iar pe parcurs s-ar ajunge la toţi cei care au fost complicii beneficiarului final”, a conchis Andrei Năstase, unul din candidaţii dreptei la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie.