Alegerea primarului general ca test

O campanie electorală locală în anul alegerilor generale e o provocare. O şansă în plus pentru promovare (nu pentru câştigarea parlamentarelor, precum cred unii, în istoria Chişinăului un primar ales nu s-a prea ales cu mare dividende pentru legislativ). Campania aceasta, ivită oarecum subit, e şi o bulversare a strategiilor (până acum lânced şi apatic ticluite „pentru la toamnă”). E şi o competiţie a competenţelor. A competenţelor de convingere a alegătorilor, mai întâi: ca alegător, vreau să le dau tuturor aspiranţilor şanse de a mă convinge.Or, mica isterie de acum câteva săptămâni a actualului primar interimar al Chişinăului în legătură cu anunţarea tendinţelor de participare la competiţie a actorilor politici mi se păruse un gest de absolută impertinenţă, doamna cântându-şi încă o dată refrenul: „eu sunt şefa”. Înainte de a-ţi etala fiţele de şef, de a te răsti la un subaltern că nu ştie să-şi prezinte un proiect, trebuie să demonstrezi tu însuţi/însăţi abilităţile de elaborare a unui program convingător.O funcţie publică, obţinută prin alegere de către cetăţeni, e una politică. Cu atât mai mult cea de primar. Adevărat, candidaţii liberali şi socialişti de până acum au compromis-o, (de)plasând jocul pe terenul unei desuete geopolitici abstracte, în locul politicilor de administrare a treburilor urbei. Nu politica în sine, ci plierea acesteia pe necesităţile alegătorilor contează. Ce vor candidaţii la primărie? Să fie „şefi”? Să ia locul concurentului, după câteva tentative eşuate ale colegilor săi de partid? Să facă o repetiţie generală înaintea parlamentarelor?Ce şi-ar dori alegătorul? Un oraş curat. Funcţional în toate domeniile.Străzi reparate calitativ şi renovate substanţial acolo unde sunt depăşite de timp. Şi iluminate, pe timp de noapte. Cu piste pentru biciclişti. Cu limitarea circulaţiei pentru transportul particular (nu a celui public!) pe unele porţiuni, în general, centrale. Cu parcări suficiente şi cu interzicerea blocării trotuarelor. Cu căi de acces pentru toate categoriile de cetăţeni şi cu grijă deosebită pentru mame, copii, persoane cu dezabilităţi. Curăţarea la timp a străzilor – şi a trotuarelor! – afectate de intemperii. Crearea unor infrastructuri funcţionale în toate sectoarele oraşului şi în suburbiile din raza municipiului. Asigurarea funcţionalităţii şi ritmicităţii transportului public, azi o catastrofă. Funcţionalitatea serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă de calitate, de salubrizare şi de canalizare…Nimic original. Cineva vede soluţia în alegerea unui „gospodar” din afara politicului. Fals! O reformare a treburilor oraşului are nevoie de un program politic şi de sprijin politic. De o luptă politică cu sistemul, putred de corupt. Altfel, o centură de ocolire a oraşului va deraia în râpa comisioanelor („otkaturilor”), perspectiva parcărilor va fi blocată de mituiri etc. Problema transparenţei şi a corupţiei se pare că îl interesează mai puţin pe cetăţean, dar numai până e pus chiar el să dea mită acolo unde funcţionarul e obligat să-l deservească în virtutea funcţiei. Dar nimic din acest sistem nu va fi funcţional până nu va fi schimbat integral. Nu înlocuirea unor funcţionari cu alţii, fideli actualului patron! Până când sistemul nu va deveni transparent şi conform uzanţelor, lucrurile vor deraia permanent. Iar pentru schimbare (sistemică, nu decorativă) e nevoie de voinţă.Iată de ce funcţia este una politică. Ea se încadrează în contextul scrutinului parlamentar nu ca preludiu sau repetiţie, ci ca parte a sistemului. Nu poţi moderniza şi ajusta la sistemul european treburile la nivel naţional, fără să modernizezi capitala.Cu lozinci revanşarde, cu slogane patriotice sau cu etalarea televizată a prezenţei pe la „subotnice” nu faci schimbarea. Maxim, aduni porecle. Apropo, eventuala alegere încă nu înseamnă mare treabă, greul urmează.Se întâmplă şi la case mai mari. Actuala primăriţă socialistă a Parisului începuse acum vreo doi ani guvernarea oraşului cu mari ambiţii, dar ultimul timp eşuează mereu, încât i s-a pecetluit un supranume, fixat şi pe coperta unei cărţi-studiu jurnalistic: Notre Drame de Paris. Să nu ajungem şi noi la drame… Păstrând proporţiile, desigur.