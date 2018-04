Mircea Ciobanu: „Acum se mai încearcă, mult mai agresiv, dezbinarea frontului comun, proeuropean şi antioligarhic”

Cei care la alegerile prezidenţiale spuneau că Maia Sandu nu are şanse şi că sondajele în baza cărora Andrei Năstase s-a retras în favoarea ei ar fi fost trucate, anume aceşti oameni vorbesc acum de neşansa lui Andrei Năstase. Este observaţia scriitorului şi criticului literar Mircea Ciobanu, care afirmă că acum se mai încearcă, mult mai agresiv, dezbinarea frontului comun, proeuropean şi antioligarhic.„Cel puţin de două ori în ultimii doi ani, comunitatea Facebook (pe perimetrul cunoscut mie) nu s-a lăsat manipulată. O dată - acum un an şi jumătate, când la alegerile prezidenţiale a făcut front comun în favoarea Maiei Sandu, şi a doua oară atunci când a asigurat eşecul referendumului socialist anti-Chirtoacă. Acum se mai încearcă, mult mai agresiv, dezbinarea frontului comun, proeuropean şi antioligarhic. Nu trebuie să vă amintesc cât de insistent a fost boicotată alianţa în favoarea candidatului comun la prezidenţiale. Azi, cam tot acei băgători de seamă care spuneau că Maia Sandu nu are şanse şi că sondajele în baza cărora Andrei Năstase s-a retras în favoarea ei ar fi fost trucate, tot ei vorbesc acum de neşansa lui Năstase. Mai băgând câteva strâmbe, mai sporindu-i neşansa, pentru siguranţă”, scrie Mircea Ciobanu.„Şi dacă în toamna lui 2016 am văzut în premieră gestul cavaleresc de retragere a unui concurent electoral în favoarea altuia, sporind nu doar şansele comune, ci şi trezind o speranţă, arătând că se poate face şi altă politică decât una meschină; dacă echipa concurentului retras nu doar a acceptat decizia liderului, ci a şi lucrat activ pentru promovarea candidatului comun, de ce nu am lua act de DECIZIA A DOUĂ FORMAŢIUNI (iar adepţii Maiei Sandu de ce nu ar repeta gestul echipei lui Andrei Năstase din toamna lui 2016?), care, iată, pun astfel BAZEE UNEI ALIANŢE DE DURATĂ? Zarurile fiind aruncate, normal e să facem tot ce se poate fi în favoarea candidatului comun, în sporirea şanselor acestuia. Şi lăsaţi discuţiile despre candidatul ideal pentru altă dată”, a punctat scriitorul şi criticul literar.