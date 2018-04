Situaţia dificilă în care s-au pomenit Valeriu Munteanu şi unii activişti din societatea civilă

Anunţul Partidului „Acţiune şi Solidaritate” precum că îl va susţine pe Andrei Năstase, liderul Platformei „Demnitate şi Adevăr” la Primăria capitalei îl pune într-o situaţie extrem de dificilă pe candidatul liberalilor, Valeriu Munteanu. Simţind probabil o anumită presiune, el a venit cu o reacţie în care a sugerat că nu se va retrage din cursă, deoarece există un segment de electorat pe care-l poate reprezenta în apropiatele alegeri. Dar acest anunţ nici pe departe nu-i rezolvă problema.



De fapt, Valeriu Munteanu a nimerit între ciocan şi nicovală. Pe de o parte el declară că luptă atât cu Silvia Radu, cât şi cu Ion Ceban, iar pe de altă parte rămânerea lui în cursă sporeşte vizibil probabilitatea ca cei doi să treacă în turul doi în detrimentul candidatului comun al dreptei pro-europene. Mai mult ca atât, Valeriu Munteanu a devenit un fel de ostatic al intereselor Partidului Liberal. Or, PL are mai mult nevoie de un rezultat onorabil al lui Valeriu Munteanu decât însăşi Valeriu Munteanu. Dacă s-ar retrage din cursă, Valeriu Munteanu ar avea de câştigat la capitolul imagine, pe când PL ar pierde o posibilitate reală de a încerca să-şi mai dreagă din poziţiile electorale.



În linii mari, situaţia lui Valeriu Munteanu acum este comparabilă cu cea a lui Iurie Leancă şi Mihai Ghimpu în alegerile prezidenţiale din 2016. Refuzând să se retragă din cursă în favoarea candidatului comun al dreptei pro-europene, cei doi şi-au deteriorat iremediabil imaginea în ochii partenerilor europeni, dar şi a electoratului pro-european din Moldova. Mai mult ca atât, prin scorurile slabe înregistrate în acele alegeri, Iurie Leancă şi Mihai Ghimpu practic s-au autolipsit de orice perspectivă în politica moldovenească.



Acum Valeriu Munteanu are de ales: sau participă în alegeri şi, în eventualitatea unui rezultat cât de cât onorabil, îşi creează o pistă pentru o carieră politică pe cont propriu, oferind eventual şi o mică de tot posibilitate de relansare PL; sau se retrage în favoarea lui Andrei Năstase, sporind astfel şansele de reuşită ale obiectivului declarat al liberalilor – de a nu ceda capitala pe mâna unui reprezentant al stângii sau al actualei guvernări şi culege şi unele beneficii de imagine. Alegerea nu e una deloc uşoară, pentru că, dacă nu va reflecta şi nu va lua o decizie corectă, Valeriu Munteanu riscă să-şi compromită definitiv viitorul politic.



În aceeaşi situaţie sunt şi unii experţi, despre care se zice că ar fi tentaţi să participe în cursa pentru Primăria capitalei din postura de independenţi. În condiţiile în care dreapta are un candidat comun anunţat deja, şansele lor sunt minime. Tot ce pot face aceşti potenţiali candidaţi este doar să diminueze din şansele lui Andrei Năstase. Însă în acest caz ei riscă să fie acuzaţi că sunt agenţi electorali camuflaţi ai guvernării. Iar de o asemenea imagine nu e uşor să te „speli”.