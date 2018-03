„Dictatoriaşul” laş al Moldovei

Deja a devenit o obişnuinţă ca liderul PD şi coordonatorul coaliţiei de guvernare, Vladimir Plahotniuc, să fie demonizat, fiind prezentat drept un personaj negativ, aproape diavolul în carne şi oase, care îşi bate joc de populaţia aflată pe teritoriul capturat de el, numit „Republica Moldova”.Despre el se spune că a transformat o ţară întreagă în „spaţiul său de vânătoare”, într-o în plantaţie cu sute de mii de sclavi, că a reuşit să condimenteze toate acestea cu sosul „eurointegrării”, balansând între marile puteri ale lumii, că el a angajat cei mai buni consultanţi din diferite ţări, care îi spală imaginea în regim non-stop, a creat o versiune naţională a „Deep state”, devenind proprietarul Parlamentului, Guvernului, partidelor politice, Curţii Constituţionale şi al altor instanţe, al posturilor TV, băncilor, poliţiei, vămii, serviciilor speciale şi închisorilor, că el a săpat un tunel către noul său birou, că el construieşte „Casa Albă“ în Chişinău, cumpără lobby-iştii americani, congresmenii, senatorii şi oficialii europeni, etc., etc., etc.Ne putem imagina cum toate aceste mesaje îi măgulesc orgoliul. E grozav să te simţi un mare dictator moldovean, să fii principala atracţie a ţării.În realitate, Plahotniuc e un „dictatoriaş” lacom şi mizarabil, o parodie păcătoasă şi ridicolă a liderului care, la fel cum vampirii fug de lumina zilei, fuge de viaţa publică, care în fiecare zi de marţi o face pe secretarul general din biroul său politic, citind de pe prompter cu o voce ţipătoare banalităţi precum „astăzi am luat decizia cu privire la venirea primăverii” (aşa şi nu s-a învăţat să vorbească fără sufler şi să răspundă la întrebări, în ciuda tuturor eforturilor experţilor străini în domeniul comunicării).Vedeţi continuarea articolului aici