Plahotniuc şi drumul spre cimitir al Republicii Moldova

Ideea de a construi drumuri şi stadioane nu le aparţine lui Plahotniuc, Candu, Ţuţu sau Dodon. Cu mult timp până la ei, acelaşi lucru l-a făcut Hitler, care, pentru a-şi instala controlul absolut asupra Germaniei, a debutat cu construcţia de autostrăzi şi stadioane.Deschiderea oficială a lucrărilor pentru autostrăzi a avut loc într-un cadru festiv, la 23 septembrie 1933, în apropiere de Frankfurt am Main, cu Adolf Hitler mânuind o cazma, motiv de propagandă agresivă pentru regim, care a vorbit poporului despre importanţa eradicării şomajului etc. Propagandiştii nazişti nu au suflat o vorbă, însă, despre faptul că Hitler vroia, cu ajutorul autostrăzilor, să asigure o mobilitate sporită pentru trupele sale militare, care au cucerit mai apoi Europa. Ceea ce a urmat, a oripilat omenirea: pe stadioane aveau loc reuniuni în masă al naziştilor şi erau arse cărţile autorilor ”subversivi”. După autostrăzi şi terenuri multisport, au urmat lagărele de concentrare şi zeci de milioane de jertve umane.Nici propaganda actualului regim oligarhic din Republica Moldova nu ne spune tot adevărul. Chiar şi acela, că drumurile lui Plahotniuc au un scop strict electoral, de a reduce tensiunile sociale şi de a oferi legimitate actualei guvernări cleptocrate.Drumurile lui Plahotniuc vor crea locuri noi de muncă la nivel local (pentru câteva luni), vor stimula activitatea carierelor de piatră şi nisip şi a fabricilor de asfalt (pentru câteva luni), firmele din domeniul lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor vor obţine contracte noi (pentru câteva luni), iar miliardele de la bugetul de stat, investite în proiect, vor crea imaginea unui şantier înfloritor la scara întregii ţări. Cine vor fi cei care vor da cu lopata şi ale cui vor fi firmele care vor înghiţi banii statului, nu este necesar să precizăm. Se zvoneşte, de altfel, că banii din proiect au fost deja repartizaţi, pentru persoane şi firme concrete, cu afinităţi politice bine conturate.Ideea de a construi drumuri într-un an electoral nu i-a venit numai de la Hitler. A tras greu la cântar şi faptul că, în 2018, pentru reabilitarea drumurilor vin importante finanţări externe, fapt descris deja în presă. Propaganda PDM-istă va spune că toate drumurile sunt făcute de către Plahotniuc, cu toate că, anul acesta, pentru reabilitarea drumurilor se vor derula două proiecte, ambele finanţate din surse externe.Proiectul „Susţinerea programului în sectorul Drumurilor”, unde vor fi alocate circa 2,2 miliarde de lei. Banii vor fi alocaţi de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) – 1, 2 miliarde de lei, Banca Europeană de Investiţii (BEI) – 989,5 milioane de lei şi Comisia Europeană – 14,6 milioane de lei. Obiectivul proiectului este de a reduce costurile de transport ale utilizatorilor de drum în R. Moldova prin optimizarea condiţiilor şi calităţii reţelei rutiere şi a modului în care este administrată.Al doilea proiect este „Reabilitarea drumurilor locale”, cu un buget de 126,3 milioane de lei, care are drept obiectiv oferirea accesului rutier sigur şi durabil la instituţii de învăţământ, instituţii medicale, cu accent pe reabilitarea drumurilor care vor permite copiilor din zonele rurale să beneficieze de acces sporit la şcolile consolidate, rezultate din optimizarea de şcoli. Proiectul va fi finanţat integral de Banca Mondială.Mai departe, scenariul este unul extrem de primitiv. Oamenii, nespus de fericiţi că au drumuri prin sate şi, mai ales, spre cimitir, la viitoarele alegeri parlamentare votează masiv cu Partidul Democrat din Moldova, care obţine o majoritate zdrobitoare în legislativ, ceea ce-i permite conducerii acestui partid să-şi justifice actul de acaparare a puterii de stat.O importantă cotă de reprezentare parlamentară i se oferă, bineînţeles, şi lui Igor Dodon, cel mai eficient promotor al imaginii de politician european pentru Vlad Plahotniuc. Nu ştim dacă Vlad Plahotniuc se va declara rege al Republicii Moldova, observăm numai că istoria se repetă doar aparent, ceea ce prima oară e tragedie, a doua oară e farsă.