Analişti, despre forfota din jurul „Casei albe” atribuită lui Plahotniuc: „Se pregăteşte o zonă sporită de securitate; Este stilul oligarhului, care se teme să apară în public”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 08.02.2018 07:15

Forfota din apropierea „Casei albe” atribuită oligarhului Vladimir Plahotniuc îl caracterizează foarte bine. Este în stilul lui - lucrează prin intermediul unor interpuşi, care să facă toată munca pentru el. Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Ora Expertizei” de la Jurnal TV. Totodată, invitaţii talk-showului au menţionat că în „cartierul lui Plahotniuc” se pregăteşte o zonă sporită de securitate.



„Se pregăteşte o zonă de securitate. Există anumiţi parametri ai acestei securităţi, care este distanţa tragedii în ţintă. Asta denotă că omul se teme. Este absolut evident acest lucru, el nu poate să-şi permită să apară în spaţiul public. Acest om este conducătorul unei majorităţi aşa-numite proeuropene şi nu poate apărea în spaţiul public. Este o contradicţie. Denotă faptul că noi avem în fruntea acestei coaliţii un om care se comportă ca un sultan. Este clar că are de gând să trăiască în RM, nu pentru că este mare patriot. Să fi fost patriot nu jefuia acest popor şi nu-şi bătea joc de ţară. Doar aici justiţia nu pune mâna pe dânsul. Este un om care demult trebuia să apară în faţa justiţiei şi să răspundă pentru multe lucruri. Nu are încotro, trebuie să se înrădăcineze aici. Aceasta este în stilul lui, de a acţiona prin interpuşi. Ceea ce se întâmplă în perimetru acelor străzi îl caracterizează pe Plahotniuc. Omul arată că nu construieşte o democraţie. Dacă am fi avut democraţie, nu era nevoie de astfel de cetăţi. A transformat Moldova într-un local în care te temi să trăieşti, unii oameni pleacă că nu au cu ce trăi, dar el se teme, şi îşi construieşte tot felul de case”, a declarat analistul politic Alexei Tulbure.



„Toate persoanele din investigaţie sunt persoane interpuse. Acest lucru se vede de la o poştă. Unul este ziarist, altul este jurist, care nu are afaceri şi nu are de unde să aibă bani. Un alt personaj se vede că este pensionar. Niciunul nu are de unde să aibă milioane. Pensionarul a şi recunoscut că a intermediat această afacere. Acum, când, practic, este demonstrat că imobilul aparţine lui Plahotniuc este clară toată această operaţiune de curăţare. Vedem că are loc curăţarea teritoriul adiacent acestui palat”, a spus expertul politic Victor Politic.



Fostul deputat Grigore Petrenco a menţionat că explozia imobiliară din jurul „Casei albe” atribuită lui Plahotniuc este în stilul lui, el lucrează prin intermediul persoanelor interpuse. „Cred că acesta este stilul lui Plahotniuc. El lucrează prin intermediul persoanelor interpuse. Exact aşa a fost furat miliardul. Nicăieri nu este semnătura lui Plahotniuc, dar noi cunoaştem că fără participarea lui era imposibil ca instituţiile statului să nu ştie despre acest furt. Această secretomanie este caracteristică unor astfel de regimuri, precum este regimul lui Plahotniuc, regim dictatorial. Aşa cum s-a întâmplat când Ianukovici a fugit din Ucraina şi au fost organizate excursii la reşedinţa lui, aşa se va întâmpla în cartierul lui Plahotniuc”, a menţionat fostul deputat Grigore Petrenco în cadrul unei intervenţii prin spkype.



„Dacă să ne uităm la terenul unde sunt amplasate apartamentele unde trăieşte acum Plahotniuc, atunci putem vedea că în jur sunt îngrădiţi ilegal peste 100 de ari de pământ, prin diferite limitatoare. Sunt folosite pentru ca să intre maşinile. De la casa lui până la sediu sunt vreo 50 de metri, dar nimeni nu l-a văzut să treacă strada. Se teme. Şi-a făcut totul strategic, are totul în ogradă. Acolo este un punct strategic. Acolo va trăi până nu va finisa lucrările la Telecentru”, a afirmat activistul civic Andrei Donică.



Mai mult, experţii din platou au declarat că autorităţile competente de la Chişinău nu vor avea nici o reacţie. „Se vor face toţi că plouă şi nu o să avem nicio reacţie de la organele abilitate, aşa cum nu a existat până acum. A fost CNI care a dormit şi nu a făcut nimic, a avut în frunte un procuror care singur nu putea să-şi declare proprietăţile. Acum suntem în an electoral şi vă asigur că nu va fi aruncată nicio piatră în direcţia unui democrat”, a explicat analistul Victor Ciobanu.



Potrivit investigaţiei Jurnal TV, în preajma unui monumental imobil de pe strada Timiş din Chişinău, care în virtutea măreţiei sale a ajuns să fie numit „Casa albă”, făcându-se astfel, mai în glumă, mai în serios, o paralelă cu reşedinţa oficială a preşedintelui Statelor Unite ale Americii, pare să fie pus la cale un proiect pe cât de grandios pe atât de misterios.



În perimetrul a trei străzi, pe aproape două hectare, un singur imobil a rezistat ambiţiilor expansioniste. Restul a fost vândut şi cumpărat. Până şi un bloc întreg de apartamente. Printre noii proprietari ai imobilelor se numără trei persoane cunoscute publicului - un fost ministru, un prezentator TV şi un jurist. Ceilalţi sunt persoane fizice, care nu au afaceri. Unii îşi ascund intenţiile, alţii spun că au doar rol de interpuşi.



Deşi nimeni nu recunoaşte, tranzacţiile efectuate cu duiumul în interiorul unui anumit perimetru, în timp ce în afară piaţa imobiliară rămâne nezdruncinată, vorbesc despre o acţiune concertată.



Imobilele vândute şi cumpărate în ultimele luni formează un lanţ în preajma luxosului palat atribuit oligarhului Vladimir Plahotniuc. Aceasta este singura lor deosebire, faţă de celelalte case din zonă, care rămân pe numele unora şi aceloraşi proprietari de mulţi ani. Şirul tranzacţiilor în perimetrul format de străzile Timiş, Nucarilor şi Bujorilor a început în ianuarie 2017, odată cu vânzarea-cumpărarea aşa-zisei „Case albe”.