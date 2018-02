De ce Andrei Năstase trebuie să candideze la primăria capitalei

Cu cât mai mult examinez situaţia legată de alegerile anticipate ale Primarului capitalei, ce ar urma să aibă loc în luna mai, cu atât mai mult mă conving că cel mai bun candidat pe care-l poate propune dreapta pro-europeană este liderul Platformei „Demnitate şi Adevăr”, Andrei Năstase. Iar în rândurile de mai jos voi încerca să explic de ce cred astfel.Este absolut evident că lupta pentru Primăria capitalei se va da între trei candidaţi: cel al socialiştilor, cel al guvernării şi cel al dreptei pro-europene. Cel mai probabil, candidatul socialiştilor va fi Ion Ceban, liderul fracţiunii PSRM în Consiliul Municipal Chişinău. El va porni cu şanse bune în lupta pentru Primărie atât datorită rating-ului bun pe care-l are PSRM în capitală, cât şi datorită calităţilor personale pe care le are: este combativ, are o bună prestaţie publică, cunoaşte problemele capitalei, e o prezenţă permanentă în viaţa publică etc.Sunt mai multe indicii care vorbesc despre faptul că Silvia Radu, Primarul interimar al capitalei, chiar dacă va candida independent, va fi miza reală a Partidului Democrat. La imaginea sa se lucrează din greu în prezent şi acest lucru nu-l vede numai cine nu doreşte. Pentru Silvia Radu va lucra (direct sau indirect) enormul aparat administrativ din capitală, dar şi cel pe care-l au la dispoziţie structurile administraţiei publice centrale. De asemenea, ea va avea la dispoziţie apreciabile resurse financiare, umane şi mediatice. Toate acestea o transformă într-un potenţial candidat ce trebuie luat în calcul atunci când vorbim despre preconizatul scrutin.În condiţiile în care alte forţe politice au o pondere electorală nesemnificativă în Chişinău, unicii care pot împiedica realizarea unui scenariu în care protagoniştii de bază vor fi exponenţii PD şi PSRM, sunt cei din dreapta pro-europeană. Însă, dreapta pro-europeană trebuie să înţeleagă că nu poate propune pe oricine, ci un nume „greu”, un politician cunoscut, combativ, cu apreciabil potenţial politic. Pentru că numai un astfel de politician ar putea lupta de la egal la egal cu Ion Ceban sau cu Silvia Radu. Dacă privim lucrurile din acest punct de vedere, atunci dreapta pro-europeană are doar două candidaturi potrivite: Maia Sandu şi Andrei Năstase. Pentru Maia Sandu, care a candidat la funcţia de Preşedinte al RM, înscrierea în cursa electorală pentru Primăria capitalei ar fi un pas înapoi. Cu atât mai mult că ea se vede în postura de lider al opoziţiei pro-europene, şi, în caz de victorie în alegerile parlamentare, va pretinde la una din cele două funcţii importante în stat ce vor fi puse în joc – Speaker sau Premier (cea de Preşedinte nu e pusă în joc, deoarece e ocupată de Igor Dodon, ales prin votul direct al cetăţenilor). Deci, rămâne Andrei Năstase.Bătălia pentru Primăria capitalei este esenţială în ecuaţia viitoarelor alegeri parlamentare. Dreapta pro-europeană nu-şi poate permite luxul de a pierde Primăria capitalei, de aceea trebuie să abordeze acest scrutin cu maximă seriozitate. Iar pentru a nu pierde timpul în zădar, candidatura lui Andrei Năstase trebuie anunţată cât mai repede posibil, chiar în aceste zile.Înţeleg că, chiar dacă au decis să meargă împreună în următoarele alegeri parlamentare, PAS şi PDA sunt totuşi două partide distincte. Posibil, egoismul sau interesul celor de la PAS să iasă în prim plan şi ei să încerce blocarea înaintării lui Andrei Năstase la funcţia de Primar. Şi dacă acest lucru se va întâmpla, Andrei Năstase va trebui să ia o decizie de principiu. Or el nu poate duce la infinit trena Maiei Sandu, fiind permanent în umbra ei. Cu atât mai mult că în joc e o redută electorală atât de importantă ca Primăria capitalei. Şi acest lucru ar trebui să-l înţeleagă şi Maia Sandu, dacă pretinde că e un lider înţelept.Cu titlu de concluzie: Andrei Năstase trebuie să candideze la Primăria capitalei, indiferent că va fi sau nu susţinut de Maia Sandu. Pentru că aceasta e unica şansă reală a dreptei pro-europene de a câştiga bătălia pentru Primărie.