Inga Grigoriu: Suntem într-un an decisiv pentru RM, în care interesele cetăţenilor pot fi, în sfârşit, reprezentate în mod real

Sursa: jurnal.md Foto: Facebook/Inga Grigoriu 19.01.2018 07:18

Suntem într-un an decisiv pentru Republica Moldova, an în care interesele cetăţenilor pot fi, în sfârşit, reprezentate în mod real, iar aceasta înseamnă democraţie funcţională, apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, revenirea pe făgaşul normalităţii.



Un an decisiv, când toate instituţiile statale vor fi obligate, după schimbare, să ia măsuri în vederea promovării reformelor, dezvoltării economice, protecţiei sociale, asigurării unui nivel de trai decent, dreptului la libera exprimare, astfel asigurând implementarea unui proiect de ţară în care să vrei să trăieşti.



Această perioadă semnificativă pentru istoria recentă a R. Moldova - anii 2015 -2017, a fost una crucială, fiind marcată de o sinceră mişcare protestatară ce a reuşit să scoată în evidenţă atât pe plan intern, cât şi la nivel de opinie publică internaţională, principalele probleme şi impedimente cu care se confruntă ţara noastră. Tocmai atunci, la cererea expresă a cetăţenilor dezamăgiţi de clasa politică ipocrită şi coruptă a luat naştere o alternativă politică viabilă actualei guvernări gbc-iste cleptocratice, reuşindu-se consolidarea în jurul său a oamenilor de valoare, profesionişti remarcabili, cetăţeni responsabili şi activi.



Astfel, aceştia pot acum beneficia de mici, dar însemnate instrumente ale unei democraţii veritabile: o nouă platformă politică consolidată, susţinută atât de oameni, cât şi de importante entităţi democratice din state civilizate şi o nouă societate civilă mult mai sonoră, mai activă şi relevantă.



Intrând în noul an electoral premizele schimbării adevărate sunt şi mai necesare. Actuala guvernare şi-a demonstrat loialitatea sa doar unui grup îngust de interese meschine, pierzându-şi astfel orice legitimitate în faţa cetăţenilor săi, dezbinându-i, discriminându-i şi sărăcindu-i prin geopolitici aranjate şi scheme obscure, capturând mediul informaţional şi instituţiile statului, cultivând frica şi teroarea, promovând servilismul, trădarea şi degradarea morală.



Astfel, regimul instaurat pe furiş unelteşte, prin votul său mixt, o nouă acţiune criminală împotriva statului de drept şi cetăţenilor acestei ţări.



Or, forţa conjugată a noii platforme politice apărute în urma spiritului protestatar, a necesităţii acute de schimbare, este la ora actuală antrenată în edificarea unei liste comune de oameni. Oameni integri, ce s-au implicat activ, care au demonstrat atitudine fermă, incoruptibili, rezistenţi în faţa intimidărilor, profesionişti pe palierul său de activitate sau cu o vastă experienţă în domeniul public.



Această listă de oameni, care se vrea cea mai curată care a existat vreodată, va reprezenta nu doar spiritul de alternativă, ci şi o puternică voinţa politică, una veritabilă, una venită în numele cetăţenilor Republicii Moldova, în numele celor ce vor o ţară mai bună, cu familii reunite şi un viitor aici, Acasă.



Platforma DA şi PAS astăzi nu doar colaborează, ci constriesc împreună o nouă viziune, un nou proiect de ţară. Alături de noi vin specialişti care nu doar îşi expun părerea, ci se implică activ, elaborează concepte, îşi folosesc tot instrumentariul dobândit de-a lungul timpului, unul extrem de preţios, gata să-l pună la dispoziţia cetăţenilor şi comunităţii.



Am intrat în acest an cu certitudinea că putem şi vom fi învingători!



Implicarea, responsabilitatea şi acţiunile noastre consolidate ne vor aduce doar izbândă în tot ce ne propunem! Fiţi activi şi în 2018, anul care trebuie să ne aducă marea schimbare!



Inga Grigoriu