Dinu Plângău, despre ziua independeţei sărbătorită la Orhei: Hoţul le dă o bucată de pâine şi le fură viaţa

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 29.08.2017 07:25

Am văzut primitivismul oamenilor, primitivismul nostru la sărbătoarea de la Orhei. Ceartă, îmbulzeală, copii striviţi în mulţime pentru o bucată de cârnaţ, spaima şi lacrimile acestora, bucuria şi obsesia bolnavă, credinţa beată într-un hoţ care le dă o bucată de pâine şi le fură viaţa.



Mulţimea este beată şi oarbă când este flămândă. Cei care azi te ridicau în slăvi, mâine vor arunca primii cu pietre în tine. Citiţi istoria celor care au inventat „cârnaţul şi circul”! Aşa a fost şi cu al nostru prim politician din Republica Moldova, Vlad Filat, prin asta a trecut şi Leancă, Ghimpu şi Chirtoacă care în 2015 era ridicat în slăvi de oameni, iar peste câteva zile era huiduit în timp ce moşul său primea pumni în cap de la aceeaşi oameni. Prietenii şi colegii primii au înfipt cuţitul în spate. Asta a fost şi cu Voronin, aceeaşi soartă îl aşteaptă pe Plahotniuc, pe toţi care cultivă primitivism, reguli murdare şi prieteni mârşavi.



Suntem într-o prăpastie şi aş vrea să-i urăsc pe cei care se închină pentru „un cârnaţ”, dar nu pot. Sunt flămânzi, minţiţi şi trădaţi de atâtea ori că azi le este greu să mai creadă în ceva decât în burta plină.



Îi urăsc pe cei care se declară elite şi îşi asumă roluri importante, pe cei care puteau influenţa lucrurile spre bine, dar au făcut mai rău. Scriitori, cântăreţi, editori, experţi şi funcţionari. Prin câte partide au trecut? Câţi oameni au trădat? De câte ori s-au trădat pe sine? Ieri cu verzii sau cu roşii, azi cu duşmanii lor. Ieri impuneau oamenii să iasă împotriva lui Plahotniuc, azi, îi mână ca pe o turmă pentru a-l susţine. Partidele vin şi pleacă, oamenii vin şi pleacă, iar noi trebuie să trăim cu deciziile noastre.



Cruzimea, indiferenţa şi haosul se văd cel mai bine într-o societate săracă material şi lipsită de valori. Părinţii şi buneii noştri ne-au lăsat aşa o moştenire. Noi nu am putut s-o influenţăm. Acum putem. Pentru greşelile lor a avut de suferit generaţia mea şi ea-i pierdută. Irecuperabil. Dar nu şi cea care vine. Tot ce avem de făcut e să devenim într-o bună zi curajoşi.