Dinu Plângău: „Când persoane compromise crează partide unioniste, acest lucru nu trebuie aplaudat, ci CONDAMNAT”

Trăim un deja vu în politica de pe Bâc. Toţi cei care au făcut politică şi s-au compromis se transformă deodată în cei mai mari promotori ai Unirii, „unicii” promotori ai unirii, ai integrării europene, etc. „Unirea” se transformă într-un fel de pedeapsă pentru cei care au fost obraznici sau care s-au compromis.Ghimpu, Şalaru, dar şi alţi bişniţari care au votat pentru Plahotniuc, care au fost promotorii partajării instituţiilor de stat pe criterii politice şi de la care a pornit capturarea statului Republica Moldova de către cei care au fost mai şmecheri şi cu mai mulţi bani, acum vor să ne salveze. Când de fapt, ei au nevoie de salvare.Au fost la guvernare şi „de 26 de ani luptă pentru reforme”, vorba lui Ghimpu. Nu am avut nici guvernare bună, nici reforme veritabile, despre sărăcia la care ăştia ne-au condamnat mai bine tac. Ca în final, după ce au compromis ideea de integrare europeană, ca de la 76% de încredere în vectorul respectiv în 2009, să ajungem la 48%, vor face ca de la 30% de votanţi ai unirii să ajungem la 1%.Or, Guţu şi Ghimpu la alegerile prezidenţiale au luat mai puţine voturi decât numărul membrilor de partid. Dodon era cel mai bucuros om când putea să spună că unionişti în Moldova sunt doar atâţia cât au votat pentru cei care se declară unionişti. Anume aceste statistici sunt văzute şi de partenerii noştri şi de cei din interior.Trebuie să constatăm că 0.05 cu 0.1, cât de frumos ar fi ambalajul, bomboană nu se face. Mai ales în condiţiile în care sunt suficiente bănuieli rezonabile că Şalaru ar putea fi omul lui Plahotniuc. Dacă a votat de multe ori pentru a-l salva pe oligarh de la incendiu, unde-s garanţiile că nu o va mai face?În concluzie, trebuie să constat că apariţia PUN nu afectează deloc poziţiile pro-ruse în Republica Moldova, ci dimpotrivă, Dodonul poate doar să-şi întărească poziţiile ca critic al mişcării unioniste şi apărător al independenţei. Apariţia partidul respectiv, doar va fura câteva mii de voturi de la PAS şi Platforma DA şi indiferent de sistemul electoral nu are nici o şansă să acceadă în Parlament.P.S. Când persoanele compromise crează partide unioniste, acest lucru nu trebuie aplaudat, ci CONDAMNAT, mai ales de unionişti.