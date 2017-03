Relansarea cu cei 7 ani de acasă // Editorial de Val Butnaru

Azi Jurnal TV împlineşte şapte ani de la lansare şi am insistat ca anume în această zi să relansăm postul nostru, după o pauză de două luni.



Aş vrea ca astăzi să auziţi poveşti adevărate despre prietenie şi trădare, declaraţii de dragoste pentru o echipă de profesionişti şi mărturisiri emoţionante despre încăpăţânarea unei echipe de jurnalişti - de a păstra emisia postului TV, la care ţin ca la propria familie. Rămaşi pe drumuri, fără birouri şi platouri de filmare, discutând pe la vreun colţ de stradă sau polemizând zgomotos prin cafenelele oraşului, ba veseli - cu zâmbete şi voie bună, ba supăraţi şi disperaţi – cu scrâşnete din dinţi însoţite de urări de bine la adresa „dumnealui”, făceam televiziunea pe genunchi, asiguram emisia radioului Jurnal FM în condiţii apropiate de cele de ilegalitate şi tipăream ziarul, redactându-l în bucătăriile blocurilor noastre cenuşii. Ce să vă spun! A fost o perioadă extraordinară! Niciodată nu ne-am simţit atât de tineri, de talentaţi şi de dornici de lucru!



Şi a mai existat ceva: sprijinul explicit, de multe ori foarte emoţionant, al spectatorilor Jurnal TV, al ascultătorilor Jurnal FM şi al cititorilor ziarului Jurnal de Chişinău. Cred că datorită acestei susţineri superbe, noi continuam să polemizăm prin cafenelele oraşului, să discutăm cu patimă pe la vreun colţ de stradă, să facem televiziune pe genunchi, radiou în subterană şi ziar în bucătării.



Vreau să ştiţi un singur lucru, dragii noştri prieteni, dar şi dragii noştri neprieteni, că relansarea de astăzi vi se datorează, în egală măsură, exclusiv vouă. Aş fi vrut să vă vorbesc cum am căutat noul sediu, cum am văzut peste 50 de locaţii, cum jumătate dintre ei, proprietari de spaţii cu care urma să semnăm contractele de chirie, se răzgândeau peste noapte, ca la comandă. Aş fi vrut să vă spun că am văzut multă lume speriată, coborând vocea până la şoaptă şi ridicând degetul arătător spre tavan. Asta fără a mă referi la discuţiile codificate la telefon.



Dar am văzut şi mulţi oameni drepţi, neînfricaţi şi demni. Şi lor li se datorează faptul că Jurnal TV se relansează în ziua în care împlineşte şapte ani de activitate. Aflând că o mână de jurnalişti se încăpăţânează să salveze postul, am fost întrebat în repetate rânduri dacă nu există pericolul ca Il Coordonatore să întreprindă un nou atac aspura Jurnal TV. Nici pentru o clipă n-am pus la îndoială acest lucru! Sunt sigur că va încerca fie să ne lipsească de licenţă, fie să ne blocheze contul bancar, fie să ne evacueze din acest sediu.



Ar vrea el, dar există însă un detaliu important pe care nu-l cunoaşte. La Bruxelles am avut întâlniri cu mai mulţi eurodeputaţi şi ei m-au asigurat că Jurnal TV se va bucura şi în continuare de susţinerea lor politică. Iar faptul că azi Jurnal TV emite din nou, fie şi într-un volum redus, se datorează doar asistenţei financiare europene. Grantul obţinut de la European Endowment for Democracy ne obligă să continuăm apărarea şi mai hotărâtă a valorilor europene. Celor reale, nu imaginare.



Sper din suflet că Il Coordonatore al R. Moldova a înţeles corect mesajul meu.





Val BUTNARU