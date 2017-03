Ce-şi doresc cu adevărat deputaţii din Republica Moldova: „Scopul meu e să ies din Parlament măcar cu un apartament”

În aceste zile, m-am întâlnit la o cafea cu un vechi cunoscut care, la precedentele alegeri parlamentare, a lucrat în staff-ul unuia dintre principalele partide ale ţării şi care, după cum singur s-a exprimat, i-a făcut, prin munca sa, pe unii deputaţi. Omul era tare dezamăgit şi supărat că „a lucrat pentru idee”, iar acum nu are un loc de lucru stabil şi abia de-şi poate întreţine familia, în timp ce acei pe care „i-a făcut deputaţi”, „şi-au îndeplinit business-planurile pe care le-au avut”. Intrigat, l-am întrebat despre ce „business-planuri” vorbeşte, iar cele povestite de el m-au pus pe gânduri.Cică, în plină campanie electorală, mai mulţi membri ai staff-ului, după o zi grea de muncă, au mers la o bere să se relaxeze şi s-au „relaxat” într-atât, încât unii dintre viitorii deputaţi au vorbit mai mult decât ar fi vrut. Din spusele sale, o doamnă, „care era pe loc de trecere în listă şi care a ajuns ulterior deputat”, a declarat, sub influenţa alcoolului: „Scopul meu este să ies din Parlament măcar cu un apartament şi voi face totul pentru asta”. Sinceritatea ei l-a provocat pe alt viitor deputat, care a recunoscut că el în Parlament „vrea să facă un ban, ca să nu muncească măcar câţiva ani după asta, iar dacă se va primi, atunci la final de mandat să aibă şi un business profitabil”. Cei doi (relativ tineri) au fost susţinuţi de un coleg mai în vârstă, care a recunoscut şi el sincer că merge în Parlament „pentru o pensie mai bună, că a muncit o viaţă întreagă, dar la bătrâneţe va muri de foame”.Din spusele cunoscutului meu, toţi trei au ajuns ulterior deputaţi şi, apropo, sunt deputaţi şi acum. Culmea este că doamna şi-a cumpărat apartament la circa un an de mandat, chiar dacă imobilul e trecut oficial pe numele altcuiva; în aceeaşi perioadă, colegul ei „a făcut un ban”, care-i permite să nu muncească mulţi ani înainte, iar acum pune pe roate un business profitabil într-o localitate nu departe de Chişinău; deputatul mai în vârstă poate să nu-şi mai facă griji de pensie (chiar dacă va avea o pensie bună), pentru că „a făcut atâţia bani că poate trăi câte zile mai are pe malul mării cu un cocktail în mână”.Şi mai interesant este că, din cele spuse de cunoscutul meu, acestea nu sunt cazuri singulare, ci, din contra, „aşa fac majoritatea celor ce vin în Parlament”. Iar ca să fie mai convingător, mi-a povestit şi alte cazuri, care au vizat alte alegeri şi alte partide, el activând anterior în diverse echipe şi staff-uri electorale.Stau acum şi mă gândesc: Ce fel de sistem electoral trebuie să inventăm ca cei ce vin în Parlament să se gândească cum să facă ceva bun pentru ţară, pentru oameni, dar nu cum să-şi cumpere apartamente, cum să „facă un ban”, cum să-şi lanseze un business profitabil sau să aibă o pensie bună?