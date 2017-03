Un nou tandem PSRM-PD pentru promovarea uninominalului? Dinu Plângău: „Dacă PL va vota pentru modificarea Codului Electoral, acest fapt se va datora inclusiv socialiştilor”

Toată lumea ştie că cel mai sensibil punct de legătură în şantajul exercitat împotriva Partidului Liberal este primăria Chişinău, deşi liderii acestei formaţiuni au declarat că nu vor vota pentru schimbarea Codului Electoral, o parte din formaţiune va fi impusă să voteze sau să facă presiuni în interiorul partidului pentru a scăpa de referendumul de demiterea a primarului-general al capitale iniţiat de Partidul Socialiştilor sau de numeroasele dosare penale despre care vorbea Corneliu Gurin.În această ecuaţie, Partidul Socialiştilor joacă foarte comod pentru a scăpa de presiunea legată de votarea modificărilor, exercitând presiuni asupra Partidului Liberal pentru ca deputaţii acestei formaţiuni să fie colacul de salvare a lui Vlad Plahotniuc.Nu neg existenţa unor probleme grave din capitală, responsabilitatea cărora este a primarului, însă nu exclud existenţa unei înţelegeri şi în acest caz dintre Partidul Democrat şi Partidul Socialiştilor, or o colaborare dintre aceste formaţiuni este foarte clară în anumite domenii legate de presă sau cele din domeniul energetic.Astfel, şantajul, jocurile de după culise rămân mijloacele de bază după care se face politică în Republica Moldova, iar unii membri ai Partidului Socialiştilor rămân un instrument comod în menţinerea „stabilităţii” şi puterii coordonatorului, Vlad Plahotniuc. O întrebare rămâne deschisă. O fac din proprie iniţiativă sau rămân a fi prostiţi şi atraşi în jocuri ce-i depăşesc?Dacă în privinţa legislaţiei ce permite menţinerea monopolului în presă, pentru care Dodon s-a ales cu câteva televiziuni, dubii nu am, precum nu le am şi când e vorba despre numirea la MoldovaGaz a omului lui Plahotniuc, pentru care Dodon şi-a pus cuvântul, atunci ceea ce ţine de primăria Chişinău mai am un set de întrebări şi o să le dau dreptate consilierilor din alte formaţiuni politice care-şi pun întrebări similare referitor la această iniţiativă apărută în contextul lansării proiectului de lege privind modificarea Codului Electoral.Consilierii din alte formaţiuni politice, cât şi societatea civilă au fost practic excluşi din această formulă, ceea ce dă de bănuit că iniţiativa poartă, în primul rând, o conotaţie politică şi de presiune, or dacă de trei ori iniţiativa a fost respinsă, Partidul Socialiştilor este convins că a patra oară, dar fără societatea civilă, fără alte entităţi civice ea va trece. Poate este ceva la mijloc? Şantajul privind votarea noului Cod Electoral?În fine, concluzia este următoare, dacă Partidul Liberal va vota pentru modificarea Codului Electoral, acest fapt se va datora inclusiv Partidului Socialiştilor, care demult nu mai este în opoziţie, ci parte din guvernare, iar acest statut ei trebuie să şi-l asume, fiind responsabili de situaţia de fapt din Republica Moldova după învingerea la alegerile prezidenţiale, or luptele cu drapelele nu pot constitui o prioritate.Important este de menţionat că toţi cei care au făcut alianţe deschise sau tacite cu Vlad Plahotniuc sunt distruşi politic sau stau la puşcărie, ca remarcă pentru oamenii tineri şi cu ambiţii politice din Partidul Socialiştilor.